Estatales aceptaron la propuesta salarial

El plenario de delegados y delegadas de ATE que se desarrolló durante el mediodía de este miércoles aprobó por mayoría la propuesta salarial del gobierno provincial para el resto del año. La misma decisión tomó el gremio UPCN. De esta manera, los trabajadores estatales recibirán un 31% de incremento escalonado. Será en cuatro tramos: 12% en septiembre (se suma al 8% ya acordado), 7% en octubre, 7% en noviembre y un 5% en diciembre con cláusula de revisión incluida. A partir de este acuerdo, los trabajadores de la administración central llegarían a diciembre con un incremento anual del 77%.

UPCN confirmó que aceptaba la propuesta tras obtener un 70% de los votos de manera afirmativa en la asamblea pertinente, mientras que la votación en ATE finalizó 65% a 35%. "La voluntad de la mayoría de los afiliados y afiliadas de toda la provincia fue la aceptación a la propuesta salarial y los puntos contemplados en el acta paritaria", celebró el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann. En ese marco, Hoffmann calificó el ofrecimiento como “razonable”, aunque señaló que “su impacto en el bolsillo del trabajador/a está relacionado a que la inflación no se dispare por eso está estipulado en el acta que acabamos de aprobar que nos volveremos a reunir la primera semana de diciembre con la intención de que la política salarial anual no esté por debajo de la inflación sino que podamos recuperar algunos puntos”.



MOCIONES Y MALESTAR

DE LOS DOCENTES

Mientras tanto, cabe recordar que la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), que representa a los docentes de escuelas públicas, convocó para el viernes a la asamblea provincial que definirá la posición del sector respecto de la oferta de 31% de aumento salarial ofrecida por el gobierno provincial, que sumado al acuerdo de marzo llega al 77% en el año. Según manifestó Rodrigo Alonso, secretario General de AMSAFE a los micrófonos de UNO 106.3, "se está votando la mejor entre diferentes estrategias", que son las siguientes:

* Moción 1: aceptar en disconformidad, declarar estado de asamblea, alerta y movilización permanente. Intimar al gobierno a adelantar discusión salarial.

* Moción 2: rechazo de la propuesta y un plan de lucha que incluye dos paros de 72 horas: el primero durante 20, 21 y 22 de septiembre y el segundo el 27, 28 y 29 de septiembre con acciones regionales la primera semana de medidas de fuerza y una movilización provincial el miércoles 28 de septiembre.

* Moción 3: paro por tiempo indeterminado desde el lunes 19 de septiembre.

* Moción 4: rechazo a la propuesta realizada por el gobierno con un paro por tiempo indefinido con asistencia a los lugares de trabajo.

Por otro lado, el gremialista aclaró: "en este momento sinceramente en las escuelas no se está discutiendo la propuesta del gobierno, lo que se está discutiendo en las escuelas es la forma que intenta el gobierno de solucionar el conflicto, que es ponernos entre la espada y la pared. Definir si rechazamos la propuesta, nos descuentan más de un tercio de nuestro salario y no percibimos ningún aumento; y si aceptamos no hay descuento y sube el sueldo". "Nosotros creemos que el gobierno le está buscando una solución al conflicto de una forma equivocada, desde el principio. Aceptando o no la propuesta, los docentes estamos enojados porque creemos que de esta manera no se resuelven los conflictos", aseveró.

Mientras tanto, la postura del gobierno de descontar los 11 días de paro de agosto, estaría -por estas horas- inclinando la votación hacia la aceptación. Cabe destacar que el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, al salir del encuentro paritario del lunes en la sede de la cartera, conminó: "Si no hay aceptación de la propuesta, no se van a liquidar los aumentos propuestos y se van a comenzar a descontar los días que no fueron trabajados en virtud de las medidas de fuerza". Esos descuentos serían variables dependiendo de los cargos y la antigüedad. "En un compañero que recién se inicia son cerca de 30 mil pesos, y un maestro de grado de máxima antigüedad estaría en los 40 mil pesos. Por lo tanto son sumas altas y muchos están tomando una definición no pensando en el contenido de la propuesta sino en esta postura que tomó el Gobierno", dijo Alonso.

Por último, Pedro Bayúgar, secretario general del Sadop Santa Fe, comentó que este martes hubo una primera reunión de delegados -vía zoom- para informar y reflexionar acerca de la oferta. "Allí los delegados expresaron que no alcanza, pero la imposición del descuento y la prolongación de la jornada de calendario escolar hasta el 23 de diciembre, con elaboración de libretas, exámenes y actos hasta prácticamente el 31 de diciembre o más para los docentes, generó mucha bronca", explicó.