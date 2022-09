Turismo Pista: correrá la octava fecha en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez"

Para disputar la octava fecha de su calendario el Turismo Pista se presentará este fin de semana en el autódromo "Oscar y Juan Gálvez" de la ciudad de Buenos Aires.

La categoría, que tuvo un excepcional crecimiento en la actual temporada, estará compitiendo en el trazado número 9.

Además formará parte de las actividades que se desarrollarán en el tradicional escenario porteño el TCR South America.

En el Turismo Pista, como viene ocurriendo desde el inicio del campeonato, nuestra zona estará representada por el susanense José Luis Costamagna y los rafaelinos Máximo Gauchat, Maximiliano Andreis, Cristian Vaira y Ricardo Saracco, todos con VW Up en la Clase 2.

El cronograma para las tres jornadas de la divisional intermedia es el siguiente:



Viernes 16: de 09:20 a 09:40 y de 09:50 a 10:10 Entrenamiento I; de 12:10 a 12:30 y de 12:40 a 13:00 Entrenamiento II; de 15:40 a 15:50, de 16:00 a 16:10 y de 16:20 a 16:30 Clasificación I.



Sábado 17: de 09:15 a 09:25, de 09:30 a 09:40 y de 09:45 a 09:55 Clasificación II; a las 13:50 primera serie (6 vueltas); a las 14:20 segunda serie (6 vueltas) y a las 14:50 tercera serie (6 vueltas).



Domingo 18: a las 10:35 final (16 vueltas ó 30 minutos).



EL CAMPEONATO

Luego de siete fechas, Alejo Cravero (VW Up) es el líder en la Clase 2 con 183 puntos; Luciano González (Corsa) tiene 173,5; Franco Fauret (VW Up) 168; Cristian Garbiglia (Corsa) 155; Nicolás Herrera (Corsa) 146; Mariano Sala (Corsa) 143,5; José Luis Costamagna (VW Up) a 136,5; Danilo Gil (Corsa) 131; Martín Chico 8VW Up) 113; Santiago Tambucci (Celta) 106,5; Máximo Gauchat (VW Up) 100,5... Maximiliano Andreis (VW Up) 21,5... Cristian Vaira (VW Up) 8 y Ricardo Saracco (VW Up).