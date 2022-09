Todo lo que dejaron los cruces con Temperley y Villa Dálmine

El torneo de Divisiones Inferiores de la Primera Nacional que está organizado por AFA sigue adelante y las Juveniles de Atlético de Rafaela tuvieron mucha acción en pocos días. El último sábado, por la fecha 24º se midieron ante Temperley, uno de los que viene arriba junto a la Crema en la sumatoria general. Ayer, y cumpliendo con el pendiente de la fecha 22, se enfrentaron con Villa Dálmine.

En la previa al juego de Novena, Atlético entregó a los jugadores de Dálmine una camiseta con el nombre de Román Chalu, juvenil desaparecido el mes pasado.

Los resultados fueron los siguientes:



Sábado 10/09



Cuarta División: Atlético 2 (Francesco Toldo y Ciro Leineker) vs. Temperley 1. Quinta División: Atlético 2 (Alejo Macellari y Bautista Tomatis) vs. Temperley 1. Sexta División: Atlético 1 (Nahuel Bett) vs Temperley 1. Séptima División: Temperley 2 vs Atlético 1 (Franco Córdoba). Octava División: Temperley 0 vs Atlético 0. Novena División: Temperley 0 vs Atlético 0.



Miércoles 14/09



Cuarta División: Atlético 3 (Santiago Colombatti, Ciro Leineker y Francesco Toldo) vs Dálmine 1. Quinta División: Atlético 2 (Giovanni Borgonovo y Nicolás Lencina) vs Dálmine 2. Sexta División: Atlético 5 (Agustín Luna, Ian Ostertag, Gino Miranda, Valentín Mondino y Benjamín Gagliardo) vs Dálmine 1. Séptima División: Dálmine 3 vs Atlético 0. Octava División: Dálmine 0 vs Atlético 3 (Valentino Gandín x 2 y Rodrigo Suárez). Novena División: Dálmine 1 vs Atlético 0.