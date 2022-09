“Un desgaste bárbaro de todos”

Atlético de Rafaela retornó al triunfo y la tranquilidad volvió al cuerpo de todos por barrio Alberdi. La ‘Crema’ sumó tres puntos vitales en su lucha por la permanencia y llega con más aire a la parte final de la temporada 2022 de la Primera Nacional. Y Mauro Osores destacó este hecho de haber vuelto a los tres puntos, aunque también mostró autocrítica ante el cierre con suspenso que tuvo el encuentro al darle la chance a San Telmo de en contra el 1-2 a cinco del final: “Contento por la victoria, son tres puntos que los necesitábamos y mucho, pero a la vez algo caliente porque creo que debíamos haber cerrado el partido antes, sufrimos hasta lo último con un hombre de más, creo que son situaciones que tenemos que resolver antes”.



La ‘Crema’ marcó diferencias, y muchas, en los primeros 45. Donde hasta pudo haber marcado algún gol más de los dos que anotó.

“Los chicos estuvieron muy metidos desde el inicio, lo hablamos antes de salir a jugar que debíamos ser así de intensos, sabíamos que era un equipo que manejaba bien la pelota, que no les gustaba que los molesten mucho. Hicimos un buen primer tiempo, un desgaste bárbaro, importante de todos”.



Con la victoria ante el Bohemio, el equipo de Ezequiel Medrán llegó a los 33 puntos, le sacó 8 de diferencia a Santamarina (25 unidades) y 6 a Sacachispas y Tristán Suárez (27), los dos que si hoy terminara el torneo deberían definir en un mano a mano quién desciende.



“Estamos buscando, peleando por la permanencia y ganar de local es importante y de visitante tenemos que tratar de sumar. En Chaco no se nos dio pero ahora iremos a buscar a Mendoza un buen resultado”, analizó Osores.



A la hora de salir del Monumental el equipo es otro, o por lo menos no gana. En lo que va del 2022 no supo volverse con los tres puntos a Rafaela. Incluso es el peor elenco de la categoría jugando de visitante con 10 derrotas y 6 empates en dieciséis presentaciones.



“Son partidos, sabemos que de local tenemos ese plus más con la gente pero de visitante hay veces que hacemos un buen partido pero te terminan haciendo un gol en el primer descuido o en los minutos finales. Tenemos que ir con la cabeza en positivo, en intentar sumar”, cerró Mauro Osores.