Se vota la eliminación progresiva de sorbetes, platos y cubiertos plásticos

La norma impulsada por el demoprogresista determina que los comercios, bares y restaurantes que utilizan y/o expenden sorbetes, platos y cubiertos de cualquier material que no sean biodegradables deberán proceder a su progresiva eliminación, con excepción de aquellos productos que están empacados con el sorbete adherido, tales como envases tetra-brick de jugos o leche.Será el Gobierno local el encargado de establecer este cronograma, cuya finalización será dentro de un año de sanción de la presente, a partir del cual, será aplicable la prohibición de manera total.Asimismo, se indica que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) deberá trabajar en conjunto con bares, restaurantes, locales de comida rápida, kioscos, almacenes y todo otro establecimiento relacionado; con la finalidad generar el cambio de sorbetes plásticos no biodegradables y/o reciclables por otros que sean reutilizables, biodegradables y/o reciclables y en la eliminación de la entrega compulsiva de sorbetes plásticos de un solo uso.Luego de su entrada en rigor, quienes incumplan con la prohibición, serán sancionados con el siguiente esquema: “apercibimiento”, en la primera verificación de inobservancia de la Ordenanza; multa de 50 a 100 unidades de multa (15 litros de nafta súper marca YPF), en la segunda; 100 a 200, en la tercera; y de 500 a 2.000, en la cuarta.En el ambiente de bares, restaurantes y otros comercios que entregan “pajitas”, platos y cubiertos de materiales no biodegradables las opiniones están divididas entre quienes apoyan la medida y los que la rechazan, entre otras cuestiones, por los perjuicios económicos.En Rafaela, no existen restricción con respecto a la entrega y/o venta de sorbetes, platos y cubiertos de plástico y poliestireno (Telgopor) de un solo uso y se sabe también que la mayoría de restaurantes o lugares de comida rápida no tienen la posibilidad de separación de residuos.Igualmente, algunos comercios de la ciudad ya están comenzando con la sustitución de estos utensilios, pero para el Concejal “es necesario avanzar de una forma más rápida y generalizada en todo el ámbito de la ciudad” debido a que “el consumo de estos productos puede ser reemplazado por objetos biodegradables, reutilizables o fácilmente reciclables”.Mársico fundamenta su propuesta en cuestiones ambientales y afirma que el plástico es una de las grandes amenazas del planeta y estos polímeros (la disminución de su uso y prohibición) están en la agenda medioambiental global”. En el mismo sentido, explica que “los sorbetes cuando se descomponen tienen muchas sustancias que contaminan, independientemente que luego sean removidas”.En función de estas consideraciones, el edil del Frente Progresista sostiene que “desde el Estado municipal, “en su rol de educador, cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo dichas campañas para lograr la eliminación del uso de productos descartables, a fin de preservar el medio ambiente, reducir la contaminación que estos elementos generan y a su vez disminuir la generación de residuos”.ORDENANZASDEL DEMEn el orden del día, de la sesión de este jueves, hay tres Ordenanzas enviadas por el Gobierno para: terminar de rendir el Fondo de Obras Menores (FOM) 2020, la compra de un camión y una modificación presupuestaria. También tuvieron luz verde dos Minutas de Comunicación de Juntos por el Cambio (mejoras en el Parque Integrador APADiR y reparación de luminarias en distintos lugares) y una del Frente Progresista (adquirir móvil para traslado de personas con discapacidad).Una de las Ordenanzas está relacionada con otra de igual jerarquía que le dio marco al FOM 2020 y se eliminará de su articulado la compra de una pala excavadora y un camión que no pudieron adquirirse debido a la falta de oferentes por la inestabilidad económica.Para rendir los recursos remanentes de esa norma, otra Ordenanza pide autorización para proceder a la compra directa de un camión.La tercera Ordenanza es una modificación del Presupuesto para realizar movimientos de partidas entre distintas áreas de la gestión municipal, pero quedó sujeta a que desde el Ejecutivo se envíe información sobre a qué obras o servicios afectarán los recortesPROYECTOS DELA OPOSICIÓNEn una de las propuestas del bloque cambiemita, se le solicita DEM que proceda a realizar diversas mejoras en el Parque Integrador APADIR, entre las que se mencionan: reparar cestos de residuos; reemplazar las luminarias dañadas, reparar y pintar juegos infantiles, incorporar nuevos juegos adaptados y reparar bancos de madera.La bancada aduce que “el Parque Integrador Apadir, presenta una clara falta de mantenimiento”, considera “fundamental el reacondicionamiento” y sugiere “la incorporación de nuevos juegos adaptados para fomentar la integración de niños con distintas discapacidades en un espacio público, al aire libre, a través de juegos adecuados a cada una de sus necesidades junto a juegos tradicionales, fomentando la inclusión mediante interesantes intercambios de experiencias y vivencias”.La otra iniciativa de la bancada conformada por el PRO y la UCR, le pide al Ejecutivo que repare las luminarias en cuatro puntos de la ciudad, de acuerdo al siguiente detalle: calle J. Álvarez, entre Av. Aristóbulo del Valle y Bv. Santa Fe; Parque Vivero Municipal Villa Podio; Avenida Aristóbulo del Valle en su intersección con calle Intendente Giménez; y Ciclovía ubicada en Estanislao del Campo entre las calles Hipólito Vieytes y Mayor M. P. Lotufo.En los fundamentos aseguran que “resulta impostergable el refuerzo y/o reparación de las luminarias ya existentes en los sectores antes mencionados debido a que en muchos casos la oscuridad es casi total, lo que torna a las zonas inseguras y complejiza la circulación en horas nocturnas”.