Argentina enfrenta una inflación "devastadora"

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, dijo ayer estar "impresionada" por el equipo armado por el ministro de Economía, Sergio Massa, pero advirtió que la Argentina afronta problemas "muy significativos", incluida una "inflación devastadora" para la gente pobre. Georgieva consideró que la conformación de colaboradores por parte de Massa es una "buena señal de que estamos en contacto con todo el Gobierno para implementar el programa" acordado.

"Estamos en un momento en que los problemas que afronta la Argentina son muy significativos, principalmente la inflación que es devastadora especialmente para la gente pobre en la Argentina"", expresó Georgieva.

En un acto previo a la asamblea anual del FMI y del Banco Mundial a celebrarse en Washington, Georgieva destacó que existe un "compromiso muy fuerte de Argentina con el programa, en reconocimiento de que el programa es un ancla para la economía argentina. No tienen el lujo de otros anclajes", según la agencia Reuters.

Sobre el encuentro con Massa y su equipo, contó que se evaluó "cómo trabajar juntos para afrontar estos problemas acumulados en el tiempo con éxito. "Fue una conversación que se extendió, que fue sustantiva, y salí con la sensación de que tenemos un socio con el cual trabajar", añadió.

Tras la reunión con la comitiva argentina este lunes, Georgieva emitió un comunicado en que ratificó que las metas del acuerdo no tendrán cambios, destacó medidas como el dólar soja para acumular reservas y dijo que continuarán en los próximos días las reuniones técnicas.

"Tuve una reunión muy positiva con el ministro Massa, luego de una semana de reuniones productivas y altamente profesionales entre nuestros equipos técnicos. Intercambiamos puntos de vista sobre la frágil situación económica y social en Argentina, la cual se ve también afectada por el complejo contexto global", señaló.

La jefa del FMI también dijo que se abordó "el impacto de la invasión de Rusia a Ucrania sobre la economía mundial y el precio de las materias primas, y las consecuentes repercusiones fiscales y de balanza de pagos en muchas economías en vías de desarrollo".

"Felicité al Ministro Massa por su nombramiento y su cartera ampliada, y por los fuertes pasos que él y su equipo económico han tomado para estabilizar los mercados y revertir un escenario de alta volatilidad", dijo.

Georgieva señaló que Massa "expresó su clara intención en movilizar el apoyo externo, acentuar esfuerzos para estabilizar la economía y garantizar un crecimiento sustentable con inclusión, bajo los principios de orden fiscal y el fortalecimiento de las reservas".

"Recibí con beneplácito su fuerte compromiso e impulso para lograr las metas del programa -que se mantendrán sin ser alteradas- y los concluyentes avances logrados en áreas fundamentales que incluyen: el marco macroeconómico, que se actualizó para reflejar la evolución económica reciente y el difícil contexto internacional", destacó.

Sostuvo que "los parámetros fiscales y las políticas subyacentes para asegurar los objetivos de déficit primario existentes del 2,5% del PIB en 2022 y del 1,9% en 2023, con énfasis en una mejor orientación de los subsidios a la energía, transporte y agua, junto con una mejor priorización del gasto y manejo estricto del presupuesto".

Subrayó, además, la "implementación sólida y consistente del marco de política monetaria para asegurar el actual objetivo de sostener tasas de interés reales positivas, que a su vez es una herramienta para abordar el combate contra la inflación y movilizar el financiamiento interno, además de asegurar la competitividad externa".

Otro punto que destacó Georgieva fue la "acumulación de reservas, que será impulsada por el marco general de políticas, además de medidas específicas (como el régimen temporal de incentivo a las agroexportaciones) para fortalecer la balanza comercial". (NA)