Rafaelino robó en banda en Morteros: fue detenido

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) dependiente del Ministerio de Seguridad provincial, detuvo en la víspera a un rafaelino que integraba una banda delictiva, compuesta también por tres rosarinos, que operó en la provincia de Córdoba, más concretamente en un robo a mano armada a una familia de la ciudad de Morteros el 20 de agosto último.

Es así que AIC Región 5 Rafaela, detuvo a un joven de 18 años -identificado como Kevin C. y que cuenta con frondoso prontuario desde que era menor de edad- en la localidad de Rafaela tras allanar una vivienda de avenida Gabriel Maggi al 1000. Además, secuestraron dinero en efectivo, indumentaria y celulares en el mismo procedimiento, consignó asimismo LA OPINIÓN edición digital.

La detención se produjo luego de un arduo trabajo de los agentes de AIC en la Región y fue el corolario de un conjunto de tareas de inteligencia criminal, relacionadas al hecho de robo a mano armada ocurrido en la ciudad de Morteros (Córdoba), se informó oficialmente desde la fuerza policial.

El legajo penal de investigación se encuentra a cargo del fiscal Dr. Juan Fernando Ávila Echenique -de la ciudad de Morteros- quien contó con la colaboración de la jueza rafaelina Dra. Cristina Fortunato, quien tras recibir un exhorto judicial de la provincia de Córdoba avaló el procedimiento donde se investiga el delito tipificado como "robo calificado" en el cual participaron varias personas, entre ellos Kevin C. de Rafaela, y tres ciudadanos oriundos de la ciudad de Rosario que fueron detenidos en horas de la tarde de ayer.



TRES ROSARINOS

DETENIDOS

En relación al hecho relatado en párrafos anteriores y de acuerdo a información oficial emanada de la oficina de Prensa de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en la misma jornada de ayer, horas después de lo anterior, detuvieron en la ciudad de Rosario a tres integrantes de la banda que robó en Morteros, compañeros del rafaelino Kevin C.

La AIC realizó tres allanamientos en Rosario, en inmuebles de calle Junín al 700, Guatemala 200 Bis y La Cumbre al 1200, donde se logró detener a PLV de 19 años, SAA de 21, y a DHS de 52 años, según datos oficiales.

Además, en los procedimientos secuestraron 220 envoltorios de cocaína, una camioneta Toyota Hilux blanca robada -que fue con la cual escaparon hacia Rosario luego del robo cometido a la familia de Morteros-, la suma de $100.000 de dinero en efectivo, diferentes tickets de transacciones bancarias por diferentes montos de dinero y demás documentación de interés para la causa; 24 celulares, una tablet, una cadenita dorada con un dije, cuatro pares de aros dorados, diez cajitas de alhajas vacías con inscripciones de una joyería de Córdoba y prendas de vestir.



CRONOLOGÍA DE

LOS PROCEDIMIENTOS

Haciendo una reseña del desarrollo de los acontecimientos, personal de la AIC en comunicación con la Policía de la Provincia de Córdoba, estos manifestaron que llevaban adelante una investigación por un robo calificado, que tiene como principales sospechosos a tres individuos de la ciudad de Rosario y uno de Rafaela, por lo que solicitaron colaboración para practicar una serie de allanamientos.

Así las cosas, en la jornada de ayer se hizo presente en sede de la AIC, el fiscal Dr. Juan Fernando Avila Echenique -de Morteros-, acompañado de un contingente policial de Investigaciones de la vecina provincia, con el fin de llevar a cabo dichos procedimientos en Rosario y Rafaela.

Es así que además del allanamiento practicado en Av. Gabriel Maggi al 1000 de esta ciudad de Rafaela, los efectivos cordobeses junto a personal de AIC allanaron los tres domicilios en la ciudad de Rosario, ubicados en calle Junín al 700, Guatemala 200 Bis y La Cumbre al 1200, donde procedieron a detener a las tres personas mencionadas anteriormente.