Lorenzetti: "El problema ambiental es gravísimo"

Dedicado desde hace un tiempo a ejercer una decidida defensa del ambiente en sus ámbitos de acción como el profesional, el institucional y el académico, el ministro de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, presentó este lunes su libro “El nuevo enemigo. El colapso ambiental. Cómo evitarlo”, en el auditorio del diario La Capital. “El problema ambiental es gravísimo, acá nadie se salva solo. No queda otra salida que ponerse en el lugar del otro”, subrayó ante una platea colmada, entre quienes se encontraban el intendente de Rosario, Pablo Javkin, autoridades locales, provinciales y nacionales de los tres poderes.

Lorenzetti, quien fue recibido por el presidente del Directorio de La Capital, Gustavo Scaglione, sostuvo que en las cuestiones ambientales “debe haber un involucramiento del Poder Judicial, del poder político, del empresariado y de todos los actores de la sociedad”. Asimismo, definió la situación actual como de “un colapso ambiental” a la vez que consideró que “el equilibrio ambiental se está quebrando cada vez más”. A modo de desafío para el auditorio, enfatizó que la sociedad actual tiene “la obligación de pensar qué mundo les vamos a dejar a nuestro hijos”.

El ministro de la Corte, quien en su visita a La Capital aprovechó para efectuar una recorrida por las instalaciones y además mantener un encuentro con estudiantes, estuvo acompañado por su hijo, Pablo Lorenzetti, juez de Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Rafaela, que se refirió en su disertación al tema “El consumo sustentable”. La agenda continuó con la exposición del juez nacional en lo Criminal y Correccional Federal, Ariel Lijo, quien se refirió al “Derecho penal ambiental”.

Posteriormente, el vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Aníbal Pineda, habló sobre “Casos penales ambientales en Rosario”, y recordó una causa en Ramallo que tomó como ejemplo.

Como para interpelar fuertemente al auditorio, Ricardo Lorenzetti comenzó su ponencia con la proyección de un video impactante que incluyó una secuencia de imágenes, frases y planteos que buscan conmover y alentar a la acción para el cuidado de la casa común, tal como definió el Papa Francisco al planeta.

“Los datos muestran que el deterioro derivado de las acciones humanas fueron peligrosamente en aumento. Hay cambios abruptos que se siguen profundizando. Y si esto explota, no habrá lugar dónde poder esconderse”, advirtió Lorenzetti. “Esta catástrofe ambiental afecta a ricos y pobres, jóvenes y adultos, mujeres y hombres. De esta, nadie se salva” alertó en esa búsqueda para concientizar respecto a la gravedad de la problemática ambiental.

En este sentido, el ministro de la Corte Suprema nacional identificó como causantes de la tragedia ambiental de alcance global a “las guerras del agua, los incendios forestales masivos, la destrucción del paisaje, las nuevas enfermedades y pandemias, y la crisis del modelo económico, político e institucional”.

En referencia al encuentro en La Capital, Lorenzetti definió al encuentro en Rosario como un ejemplo de convivencia entre referentes del Poder Judicial, del poder político y del empresariado. “Esto, sin dudas, es un válido ejemplo de involucramiento. Y es necesario seguir trabajando de manera continua en la mejora de las políticas públicas”, señaló.

“Tenemos que seguir trabajando todos juntos, por encima de las cuestiones individuales de cada uno. Hoy, el desafío es global, y nadie puede mirar para otro lado”, remarcó Lorenzetti, quien además dijo que encarar la búsqueda de soluciones para la problemática ambiental es tan urgente como el abordaje del narcotráfico y la seguridad.

Finalmente, Lorenzetti planteó que el “paradigma ambiental” debe avanzar hacia un cambio en la economía y la gobernabilidad para poner en coordinación el sistema económico, el social y el ambiental. Al respecto, sostuvo que el cambio debe ser “en el plano de los valores, de la cultura, y de poder comprender que no hay salud humana sin salud de la naturaleza. No cabe la indiferencia. Sin dudas, ese es el gran desafío que tenemos en este siglo”, aseguró.

El libro "El nuevo enemigo" es, en cierta medida, una convocatoria abierta a todos los sectores de la sociedad argentina a comprometerse con responsabilidad para enfrentar un problema de carácter universal que afecta a todos por igual, y cuya solución depende de las autoridades en el diseño de políticas de Estado, pero también de la acción individual cotidiana.

