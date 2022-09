La oferta del gobierno generó impactos diferentes entre los distintos gremios

En medio de un clima calmo y tranquilo, sin amenazas de nuevas medidas de fuerza ni manifestaciones, los distintos gremios santafesinos de la educación como los de la administración central, han comenzado a debatir durante las últimas horas el nuevo incremento salarial del 31% a pagar en cuatro tramos que ofrecieron el lunes el gobierno provincial. En cuanto al impacto que generó, la receptividad fue diferente.

Por un lado, ATE y UPCN, quienes fueron los primeros que estuvieron reunidos con los funcionarios y ministros, realizaron una valoración positiva y definen este miércoles si aceptan la oferta salarial del gobierno provincial, que contempla un 20% de aumento en setiembre, 7% en octubre, 7% en noviembre y 5% en diciembre, con la incorporación de una cláusula de revisión para el último mes del año, llegando con un piso del 77% anual de acuerdo a lo convenido. Luego del cónclave, los sindicalistas se mostraron bastante satisfechos y que la propuesta es "considerable y digna de ser puesta en consideración", aunque también reconocieron el desfasaje, pero confiaron en que ello se corregiría en la revisión de diciembre.

Tal como lo anticipó Jorge Molina, de UPCN, el gremio comenzó con las reuniones de comisión directiva, comandos zonales y cuerpos de delegados sectoriales. Además, adelantó que desde el mediodía de este martes "los compañeros han empezado a votar y se va a resolver a las 12 del mediodía del miércoles. Ahí tendremos, en el caso de UPCN, la resolución al respecto".

Por contrapartida, en el caso de los docentes, donde el viernes votarán por el "Sí" o por el "No", los referentes esencialmente de AMSAFE dijeron que esperaban más. "Nos deja insatisfechos respecto a lo salarial. Esperábamos más, por lo menos un incremento que nos permita recuperar el poder adquisitivo de los salarios, el 20% de septiembre es un porcentaje que no alcanza a cubrir las expectativas que teníamos los trabajadores", dijo el titular del gremio, Rodrigo Alonso, cuando se retiraba de la cartera de Trabajo. En el caso de los maestros del sector público, comenzarán en las próximas horas las asambleas departamentales que darán origen a las diferentes mociones. Posteriormente, esas opciones serán puestas a consideración de las bases; los docentes de AMSAFE votarán en las escuelas miércoles y jueves, en tanto que el viernes a las 10.00 se realizará la asamblea provincial para definir. En simultáneo tendrá también su congreso el SADOP.

Un tema que quedó pendiente es el descuento de los días de paro, que fueron 11 en total los que realizaron los maestros durante agosto. Según AMSAFE, el gobierno condicionó el levantamiento de la medida a la aceptación de la nueva propuesta salarial, que incluye la extensión del ciclo lectivo hasta el 23 de diciembre para recuperar contenidos. En un contexto inflacionario que le da un marco de imprevisibilidad a cualquier negociación paritaria, la extensión de las clases hasta el 23 de diciembre genera un interrogante. ¿todos los alumnos deberán concurrir a clases hasta el día antes de la Nochebuena?. Sobre esta situación, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, el propio Alonso se refirió a cómo en el marco de la nueva reunión paritaria podía solucionarse el tema del descuento de los días de paro realizados por el gremio de los docentes de escuelas públicas. Alonso explicó que "al no descuento de los días de huelga el gobierno lo propone en dos aspectos. Uno es aceptar el acta paritaria como condición para no aplicar los descuentos y el segundo es que establece una recuperación de contenidos con una asistencia hasta el 23 de diciembre". Asimismo, aclaró: "Los y las docentes trabajamos hasta el 30 de diciembre. Por lo tanto no es algo que modifique el trabajo de los educadores, aunque sí es una modificación en el calendario escolar. Lo concreto es que esa extensión, según lo que expresa el gobierno, consistirá en actividades pedagógicas de refuerzo para chicos y chicas que presenten algún problema en el proceso de aprendizaje, supervisado por los equipos directivos y supervisores. La redacción de lo propuesto hace pensar que no será para todos los alumnos de un grado".

Deberá aguardarse, en definitiva, el resultado de las asambleas departamentales para sondear el ánimo de los docentes, que oscilará entre el concepto de insuficiencia vertido por el titular del gremio; y el impacto en el bolsillo que generaría el descuento de los días no trabajados. En este sentido, Adrián Oesquer, el delegado de AMSAFE Castellanos, le expuso ayer a LA OPINION que " la propuesta se analizó y debatió en la asamblea departamental, y en relación a eso se propusieron mociones que se van a votar entre este miércoles y jueves en las escuelas para llevar mandato del departamento a la asamblea provincial el próximo viernes. Hay una moción de aceptar y dos por rechazar con paros de 72 horas una, y 24 y 48 horas la otra".



MUY BUENA PROPUESTA

Por su parte, Adriana Cantero, la Ministra de Educación, sostuvo tras la reunión del lunes que “se trata de una muy buena propuesta integral, porque además del incremento salarial que ya menciono el ministro, avanzamos muchísimo en los acuerdos de los aspectos no salariales. En esa propuesta integral la solicitud de que tengamos clases efectivas hasta el día 23 de diciembre es un requerimiento casi diría ético, para que los chicos puedan alcanzar los objetivos de los contenidos propuestos para cada grado y nivel. Les pedimos que hasta ese día dicten efectivamente clase y que estén con la totalidad de los alumnos, garantizando el derecho a la presencialidad y la posibilidad de cerrar los objetivos pedagógicos propuestos para el año”.



¿DESCUENTO DE 30 MIL PESOS?

Por último, si docentes y estatales rechazan la propuesta de mejora salarial que formuló el gobierno, el descuento efectivo de los días no trabajados por la adhesión a las medidas de fuerza, que fueron 11 a los largo del mes de agosto, rondaría los 30 mil pesos. Es una cifra promedio, calculada sobre la base de las jornadas de huelga, y en la que han coincidido tanto fuentes gremiales como gubernamentales consultadas por El Litoral. De no haber aprobación, tampoco serían liquidados los incrementos puestos sobre la mesa por los Ministerio de Economía, Trabajo y Educación.



LOS GREMIOS DE SALUD,

TAMBIÉN EN DESACUERDO

Por su parte, este martes el gobierno le ofreció a los trabajadores de la Salud una propuesta similar a la realizada a los estatales y docentes. La oferta propone aumento que cierre el año con un 77% como política salarial. Al cierre de la reunión con el gobierno, los gremios mostraron también su disconformidad por la oferta presentada, al igual que los maestros. En representación de Sirpus, Diego Ainsuaín aseguró que "tomamos esta propuesta bastante alejada del salario básico inicial que nosotros planteábamos en 210,000 pesos. Está claro que con las proyecciones inflacionarias que hace cualquier gobierno de cualquier jurisdicción y en general de Argentina, con esta oferta en el mes de noviembre los profesionales de la Salud que atienden en centros y en guardias van a estar perdiendo frente a la inflación y eso lo queremos dejar bien claro". En ese sentido remarcó que "la propuesta está alejada de lo que consideramos que debemos cobrar por la responsabilidad que tenemos en el sistema de salud". En tanto Emiliano Meza, integrante de AMRA indicó que a la propuesta la van a someter a votación y definirán en función de lo que decidan los profesionales de la salud.

"Vamos a una discusión paritaria con una propuesta que está cerrada y con una amenaza de descuentos. Nosotros ya hemos sufrido descuentos el año pasado en medio de la pandemia pero lo que quedo demostrado es que en nuestro sector esto no condiciona una discusión porque estamos discutiendo dignidad y el presupuesto de un sistema de salud. Estamos discutiendo mucho mas que salarios, discutimos la salud de todos los que nos están escuchando", finalizó el dirigente gremial.