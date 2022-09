Ben Hur ante Juniors por el Juvenil

Este miércoles se iniciará la segunda etapa del Torneo Regional Juvenil AFA. Como local, Ben Hur enfrentará a General Paz Juniors de Córdoba. La actividad comenzará a las 14 hs.

Tras finalizar la primera fase, la BH logró la clasificación acumulando 48 puntos (entre Sub 13, Sub 15 y Sub 17) ubicándose en el octavo lugar de la tabla general que conforman las tres zonas del certamen regional. Por lo tanto, en octavos de final, el Lobo enfrentará a General Paz Juniors, quien se ubicó en el noveno lugar.

La jornada se disputará este miércoles en la cancha Auxiliar Nº 3. La actividad comenzará a las 14 hs. con el partido de Sub 13. Luego jugará el Sub 15 (15:30hs) y posteriormente cerrará la serie el Sub 17 (17:15 hs).

Desde esta nueva fase, los enfrentamientos serán directos donde avanzará a la siguiente etapa quien más puntos sume en el acumulado de los partidos que disputen cada una de las categorías.

Posiciones tabla general equipos clasificados: 1º Belgrano de Córdoba, 2º Las Palmas de Córdoba, 3º Unión de Sunchales, 4º Racing de Córdoba, 5º Alumni de Villa María, 6º 9 de Julio de Morteros, 7º Colón de Colonia Caroya, 8º Ben Hur, 9º General Paz Juniors, 10º Sp. Belgrano de San Francisco, 11º Atenas de Río Cuarto, 12º Atlético Río Tercero, 13º Atlético San Jorge, 14º Lambert de Monte Maíz y 15º 9 de Julio de Río Tercero.

Playoffs – Octavos de Final: Las Palmas de Córdoba vs 9 de Julio de Río Tercero; Unión de Sunchales vs Lambert de Monte Maíz; Racing de Córdoba vs Atlético San Jorge; Alumni de Villa María vs Atlético Río Tercero; 9 de Julio de Morteros vs Atenas de Río Cuarto; Colón de Colonia Caroya vs Sp. Belgrano de San Francisco; Ben Hur de Rafaela vs General Paz Juniors.

Belgrano de Córdoba, por finalizar primero en la tabla general de la primera fase, clasificó directamente a cuartos de final.