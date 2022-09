Nuevo Taller de Producción Textil en Fundación Progresar

La Fundación Progresar tiene una nueva propuesta en sus talleres de formación, esta vez sobre Producción Textil. Se extendió el plazo de las inscripciones del mismo hasta el lunes 19 de septiembre y las clases comenzarán el jueves 22. Este taller se dictará los martes y jueves de 16:00 a 19:00 horas durante tres meses, en su sede de calle América 1345. El cupo es de tan solo 10 personas, para que cada uno pueda tener su propia máquina y herramientas. En las redes sociales de la institución figura el link para el cual efectuar la inscripción. Se destaca, además, que es una propuesta gratuita.

En diálogo con Gabriela Menara, vicepresidente de la Fundación Progresar, pudimos obtener algunos detalles más del nuevo taller. "Surgió a partir de que se percibió una necesidad de salida laboral y, viendo que contábamos con las máquinas de coser y con las instalaciones de taller, pensamos que una formación de este tipo sería una propuesta interesante para desarrollar dentro del trabajo que realiza la Fundación".

"En principio, va a ser un taller básico. También es empezar una nueva experiencia en talleres de formación laboral porque siempre se hicieron, pero con adolescentes. Este es específicamente para personas mayores de 18 años. Podría decirse que está dirigido a mujeres, porque es donde vemos más la necesidad, inclusive apoyados en los resultados que arrojan los estudios que realizan desde el ICEDeL; los porcentajes mostraban la necesidad en mujeres de 18 a 40 años", agregó Gabriela.

"Al ser un taller inicial, no se necesita sabiduría en el oficio. Si no saben, van a aprender y quienes sepan, irán avanzando. Inclusive, las máquinas industriales hay que aprender a manejarlas, no son máquinas de coser como las que se utilizan en el hogar".

En cuánto a los proyectos a futuro, Gabriela comentó: "En lo posible, el año que viene llevaremos a cabo un taller avanzado para que puedan acceder a un nivel más".

Cabe destacar que es organizado en conjunto con la Municipalidad de Rafaela, con la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, a cargo de Diego Peiretti y coordinado con Vanesa Giailevra. La docente que estará a cargo es Claudia Suárez, quien tiene experiencia en este tipo de cursos.

Además, Gabriela expresó que "la idea es reforzar con algunas capacitaciones que se hacen en conjunto con Rafaela Impulsa, por ejemplo, algún tipo de capacitación en redes, lo que percibamos que necesitan".

Los objetivos del taller son claros: "Creemos que es importante aprender sobre producción textil porque es una salida laboral rápida. Al tener estos saberes, pueden empezar a hacer pequeños trabajos como dobladillos, arreglos, costura, cierres... Es una buena salida laboral y un oficio que, en 3 meses, se puede aprender".

"Nuestro objetivo es apoyar y acompañar a estas personas; si tienen algún problema en continuar, intentaremos estar cerca para que puedan lograrlo. El acompañamiento es lo que Fundación Progresar ha trabajado desde siempre y es el gran aporte que nosotros podemos dar. Es una institución de muchos años y trabajamos con personas en estado de vulnerabilidad", concluyó Gabriela.



SOBRE FUNDACIÓN PROGRESAR

La misión de la entidad es realizar una permanente acción solidaria y contribuir a preservar la familia como primera comunidad educativa y formadora, brindando apoyo en valores y asistencia material a aquellos que lo necesiten.

Allá por 1931 un grupo de mujeres de la Sociedad Espiritismo Verdadero comprendieron que, a pesar de las propias carencias materiales, había seres más necesitados y que debían ayudarlos a procurar una mejor calidad de vida.

Poco a poco fueron avanzando en etapas de crecimiento hasta llegar a lo que en la actualidad es la Fundación Progresar: un espacio de contención y capacitación en diferentes oficios.

En el caso de la enseñanza de oficios, asisten jóvenes de 14 a 18 años a Talleres de Computación, Carpintería, Soldadura y Herrería, preparando a los asistentes desde los conceptos básicos de cada actividad y promoviendo el desarrollo de habilidades, actitudes y aptitudes, como así también contención y respeto y buena relación entre sus pares.