Canapino, invitado de lujo en "los 200" del TN

Una de las figuras que tendrá la «Carrera de los 200 Pilotos» de Turismo Nacional será Agustín Canapino, quien competirá por primera vez en la categoría como invitado de Manuel Mallo en el Chevrolet de Clase 3 durante el fin de semana del 4, 5 y 6 de noviembre venidero.

"A priori solo es esta carrera porque recibí la invitación de mi amigo Manuel, a quien no le podía decir que no. Me gusta el desafío, y voy a la carrera con la mentalidad de ganar, y les avisé que se preparen porque quiero hacer pruebas e intentarlo", aseguró el arrecifeño.

El tetra campeón de Turismo Carretera y TC2000, se refirió a esta experiencia que finalmente se concreta, con el equipo M3 Sport Team que dirige la familia de Río Tercero (Córdoba) y sobre si esto abre una posibilidad de incorporarse al TN.

"Me gustaría estar en algún momento, no sé si llegará porque depende de varias cosas para armar un proyecto que me tiente, pero con Emanuel (Moriatis) a la cabeza y el TN de hoy, es una categoría en la que me gustaría estar algún día", admitió Canapino a Campeones.