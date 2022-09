Con diversas propuestas sigue girando "La Perinola"

Tras un exitoso inicio el 3 de septiembre pasado, lo cual se extenderá durante todo el corriente mes en el marco de los festejos por el Mes del Jubilado y la Jubilada, “La Perinola” no se detiene y en el transcurso de la próxima semana realizará una serie de presentaciones con múltiples propuestas para la tercera edad.

Cabe recordar que "La Perinola" es organizada conjuntamente por el Consejo de Adultos Mayores y la Municipalidad de Rafaela, a través de su Secretaría de Cultura y el Área de Vecinales. El espacio tiene como objetivo generar una participación activa de los adultos mayores en diferentes propuestas que son de su interés y también contribuyen a su esparcimiento y entretenimiento.



TANGO DEL MEJOR

El jueves último se presentó la Orquesta Municipal de Tango en el auditorio del SEOM, sito en barrio Villa Dominga, en un show denominado "Noche de 2x4".

La actividad contó con la especial participación del cantante oriundo de dicho barrio, Julio Cepeda, y una importante cantidad de público, compuesto por jubilados y jubiladas, a quienes estaba particularmente dirigida la actividad, como así también a público en general que se acercó para disfrutar de la calidad artística e interpretativa de la Orquesta.

"Hace dos años que La Perinola no giraba por la pandemia, y hemos vuelto con todo: 17 propuestas durante todo septiembre, para celebrar el mes del jubilado y la jubilada", comentó el secretario de Cultura, Claudio Stepffer.

"Siempre es un orgullo presentar a la Orquesta Municipal de Tango, que cada día suena mejor; no lo decimos nosotros: artistas de diferentes puntos del país a quienes les toca compartir escenarios con la Orquesta, reconocen el gran nivel que alcanzó en estos años", señalo el funcionario. "La Orquesta actualmente está abocada a la grabación de su tercer disco, que esperamos vea pronto la luz".

Cabe agregar que el domingo último, a las 16:30, en la caja armónica de la Plaza 25 de Mayo, ofreció una retrata otro de los organismos musicales de la Secretaría de Cultura: la Banda Municipal de Música, también en el marco de "La Perinola".



PROXIMAS

PROPUESTAS

A continuación la agenda de "La Perinola" para los próximos siete días.

* Miércoles 14: a las 15:00 se organizó una charla denominada: "Intoxicación alimentaria y hábitos higiénicos sanitarios", a cargo de la Lic. Daniela Borda Bossana, y estudiantes de 5º año de la Licenciatura en Nutrición de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). El lugar de la actividad es UCES Centro (Av. Santa Fe 432).

* Viernes 16: a partir de las 18:00 se presentará en el Centro Empleados de Comercio (Güemes 144), el Grupo de Teatro de Américo Tosello, con la actuación de Marcelo Amadeo.

* Sábado 17: a partir de las 21:00, se realizará una gran Cena y baile en el Club de los Abuelos de Calle Palmieri, con la actuación de Cristian Cassani. Esto se desarrollará en el Club de los Abuelos, en calle Palmieri 867.

* Domingo 18: a las 12.00 se desarrollará el Almuerzo de Jubilados, en el camping Centro Empleados de Comercio- Bella Italia.

A las 18:00 el Grupo de teatro Américo Tosello y el Coro Voces de Vida de Américo Tosello se presentarán en la Vecinal del barrio Mosconi (Sgto. Cabral 685).

* Martes 20: a las 10:30 tendrá lugar el acto que se realiza anualmente por el "Día del jubilado". La actividad se desarrollará en la Plaza 25 de Mayo. Luego de esta conmemoración, a partir de las 13:00, se desarrollará un evento denominado "Empanadas y Bingo" en el salón del Club Atlético de Rafaela. El valor de la tarjeta fue fijado en $600 (sin bebidas). Contacto: 453178 o 15 671506 (María Tardivo).