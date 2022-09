Errores que no son tales

Muchas veces, con el afán de explicar, los entrenadores exhortamos afirmaciones sacadas de contexto y, producto de ello, luego, pueden quedar comprometidas a un error sistemático y sin solución. Por eso, aclarar diferentes observaciones no vendría para nada mal si lo único que tienes es una imagen repleta de afirmaciones de alguna de tus redes sociales.

Por ejemplo, si en la sala de musculación, como activación utilizas un peso ligero para comenzar tu trabajo, será una manera de calentar, y, no todos tienen la misma consecuencia, lo cual, no indica un error de métodos, sino de apreciación.

Cuando uno puntualiza la técnica como un todo (como que no puede cambiar bajo ningún aspecto y solo se hace de un modo y de ningún otro), sin medir morfología, dificultades de distintos tipos de motricidad, y biomecánica, con un porque hacia el resultado, pueden estar equivocados en la observación técnica y su respectivo desarrollo. Por lo mencionado, la técnica no siempre es exacta. Mal puede verificar una persona sin sustento si se queda con la teoría en un trabajo extremadamente sobre la práctica y de repeticiones interminables en el camino del entreno.

La respiración tiene en el entrenamiento un rol vital, y paradójicamente, no todos respiran adecuadamente y, tampoco se explica demasiado. Antes se tenía mayor consideración. Esto, pídanlo para ser tenido en cuenta porque es vital.

Con respecto a los pesos es todo un tema. Los pesos ligeros por mucho tiempo dejan poco y acostumbran mucho al usuario, por ende, a la rutina y su estancamiento. Y si tus pesos son pesados, pero siempre lo ejecutas muy rápido, también puede darte poco provecho. No siempre la potencia es ligera, explosiva y rápida. A veces, es adecuado controlarla. Y casi siempre es todo muy mental, debes entender cuál fuerza utilizar. Para ello existen tantas y diversas.

Por último, las planificaciones no son iguales para todos. Es de uno saber cuál debe ser la tuya o, elegir de forma adecuada quién te planifica. Hacer una rutina no es como la moda, esa que pasa y no sirve o, ahora se usa esta y la otra no. Error. Primero debes saber cuál es tu objetivo. Después es tuya la decisión.