Alberto Fernández destacó la figura de Antonio Cafiero

El presidente Alberto Fernández cerró ayer el acto en homenaje al dirigente peronista Antonio Cafiero en el día en que hubiera cumplido 100 años, y llamó a "enfrentar el futuro en unidad y con el coraje y la valentía de alguien que sabía dialogar como Cafiero". En la ceremonia realizada en el Teatro ND Ateneo, del centro porteño, y con la presencia de varios referentes del peronismo, Fernández recordó a Cafiero como el dirigente que "salvó a la democracia junto a Alfonsín cuando los militares se pintaban la cara".

"Fue un hombre de la democracia, definitivamente. Muchos dicen que aquel día que subió al balcón con Alfonsín (durante los levantamientos carapintadas) perdió la elección interna, nunca lo sabremos, pero la verdad es que nunca dudó donde tenía que estar parado. Después de la tragedia de la dictadura había que defender la democracia", destacó el mandatario.

Además, recordó que una vez a Cafiero le comentaron que algunos lo veían "débil de carácter" y el dirigente respondió que "debe ser porque dialogo, porque hablo con todos".

De inmediato, Fernández dijo sentirse identificado con la situación: "Muchas veces me pasa a mí, yo no quiero ni la valentía de prepotente , ni el coraje de los mercenarios, quiero seguir construyendo con el diálogo", sostuvo. Y agregó: "Lo que pasó con Cristina no puede pasar más en la Argentina, que es que la violencia vuelva a instalarse entre nosotros. No se puede hacer política solo descalificando al de enfrente, eso nunca lo hizo el peronismo, nunca lo hizo Antonio".

En el primer tramo de su discurso, Fernández recordó que conoció a Cafiero "cuando estaba terminando la dictadura y él estaba en el grupo de los 21, así nos acercamos al MUSO, Antonio decía que fue el primer atisbo de renovación que el peronismo mostraba".

Luego, destacó que entre los militantes del peronismo "nadie quiere un acuerdo de cúpulas" porque "el deber de un peronista es escuchar a la gente y romper (con el partido) no es una buena idea, irse menos". "La solución es enfrentar los debates sin miedo, está con la gente sin miedo, Antonio hizo de estas palabras una práctica constante", elogió.

Participaron del acto, miembros del Gobierno como el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el canciller y nieto del homenajeado, Santiago Cafiero y los ministros Jorge Taiana, Juan Zabaleta, Matías Lammens, Agustín Rossi, Claudio Moroni, Daniel Filmus, y los funcionarios Cecilia Todesca Bocco, Cecilia Gómez Mirada, Alejandro Grimson, Micaela Sánchez Malcom, Fernando "Chino" Navarro y Paula Arraigada.

Asistieron además Axel Kicillof, Teresa García, Cristina Álvarez Rodríguez, Walter Correa, Estela Díaz, Fernando Espinoza, Federico Achaval, Mariel Fernández, Eduardo Duhalde, Carlos Corach, Gines González García, "Pato" Galmarini, Pepe Albistur, Osvaldo Papaleo, Hugo Moyano, Antonio Caló, Rodolfo Daer y Adolfo Pérez Esquivel.

También participaron dirigentes radicales como Gustavo Posse y Maximiliano Abad, además de artistas como el actor Víctor Laplace y la cantante Adriana Varela. (NA)