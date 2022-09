Blue en $ 272

El dólar blue cerró en el comienzo de la semana a $ 272 en la punta vendedora, mientras que los tipos de cambio financieros subieron levemente y el Banco Central (BCRA) volvió a aumentar las reservas en US$ 170 millones, según los principales indicadores del mercado cambiario.

Los mercados operaron centrados en los resultados de las negociaciones del ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvo ayer con la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, el asesor especial, David Lipton y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

El dólar blue perdió ayer dos centavos y acumula un descenso de $12 en las últimas tres ruedas y la brecha con el tipo de cambio oficial se redujo 91,7%. El BCRA sumó este lunes compras netas por US$ 170 millones y los negocios en el mercado de cambios se mantuvieron en niveles elevados de US$ 582,3 millones, de los cuales 292 millones, fueron liquidaciones efectuadas a través del esquema de dólar "soja".

La entidad monetario quedó con un saldo neto de US$ 170 millones después de realizar pagos por importaciones. Los tipos de cambio financieros registraron alzas y el Contado con Liquidación, operado con el Global 2030, subió 27 centavos a $281,15 para la venta y la brecha con el oficial quedó en un 97,4%.

El dólar MEP o bolsa, también valuado con el Global 2030, avanzó $1,57 a $271,13 y el spread con el oficial llegó al 90,4%. El ahorro o dólar solidario, que incluye los impuestos subió $1,62 a $246,51, el turista o tarjeta avanzó a $261,45, mientras que el mayorista creció un 0,18%, a $141,60.

El dólar sin impuestos subió 98 centavos a $149,40 para la venta, según el promedio que surge de los bancos de la city porteña y en el Banco Nación, el billete avanzó $1 a $148,50. (NA)