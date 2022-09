Detectan intento anterior para asesinar a Cristina

La jueza federal María Eugenia Capuchetti reimplantó ayer el secreto de sumario en la investigación por el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue luego de nuevas pruebas que surgieron a partir del análisis del teléfono de Brenda Uliarte, quien junto con su novio Fernando Sabag Montiel están acusados por tentativa de homicidio por el hecho que tuvo lugar el 1 de septiembre pasado cuando la ex presidenta llegaba a su domicilio en Recoleta.

Según las fuentes, del celular de Uliarte surgieron mensajes donde despotricaba contra el Gobierno Nacional refiriendo que debían pasar de la "protesta" a la "acción".

Fuentes de la investigación confirmaron que los mensajes dan cuenta de un intento de asesinato ocurrido el 27 de agosto, durante la noche en la que la Vicepresidenta le habló a la militancia apostada en la zona de las calles Juncal y Uruguay, donde se emplaza el edificio donde vive la titular del Senado.

"No, no es que se dé cuenta, el tema es que hay una cámara de C5N, y hay poca gente, y la gente se está yendo, y el momento es ese, ahora ya es tarde, o sea son las 12 y ella salió a esa hora, y era a esa hora, o sea el escenario era con ella porque la habrán seguido", dice uno de los mensajes que recibió Uliarte de parte de Sabag Montiel. "¿Entendés? Después vamos a ver en la tele a ver qué pasó porque cuando ella se metió, la siguieron y ahí tendría que haber sido", sostiene otro mensaje detectado por la justicia.

En otra comunicación, Sabag Montiel le dice a Uliarte: "No, ya se me metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a (el gobernador bonaerense) Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios, eh, y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada".

La información coincide con la de un video publicado la semana pasada por el canal de noticias C5N donde se ve que el 27 de agosto Sabag Montiel estaba camuflado entre los manifestantes como si fuera un vendedor de copos de nieve azucarada y logró acercarse a metros del gobernador de la provincia de Buenos Aires.

A raíz del análisis de distintos elementos del teléfono, es que la jueza reimplantó el secreto de sumario, una medida que había fijado días atrás cuando la mandó a detener a ella. Por ello, se prevé que en las próximas horas se produzcan novedades importantes en la causa, aunque no transcendió de que se trata.

Capuchetti está en plazo para definir la situación procesal tanto de Brenda Uliarte como de su novio, para lo cual tiene diez días desde la semana pasada cuando fueron indagados en Comodoro Py.

Hasta el momento, la jueza da por hecho que ambos actuaron con premeditación y que hicieron inteligencia previa, ya que estuvieron en las inmediaciones a la casa de la vicepresidenta días antes del atentado del 1 de septiembre pasado.

Por lo pronto, de los celulares de él y ella surgió que Sabag Montiel tenía pleno conocimiento del arma calibre 32 el cual gatilló a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner, pero fracasó al realizar el disparo, ya que no deslizó la corredera para hacerlo.

Además, se están investigando las llamadas ambos hicieron durante ese jueves 1, y las que ella hizo días posteriores, ya que recién Brenda Uliarte fue detenida poco tiempo después y no al momento del hecho como ocurrió con Sabag Montiel. (NA/Télam)