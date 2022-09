Argentina debuta ante Suecia en la Copa Davis

El tenista Sebastián Báez, número 37 del mundo, será el encargado de abrir hoy la serie ante Suecia en Bologna por el Grupo A de las Finales de la Copa Davis, al ser designado como segundo singlista argentino por parte del capitán Guillermo Coria. Báez afrontará su partido desde las 10.00 de Argentina en el Unipol Arena, con capacidad para 20.000 personas, ante un rival todavía no confirmado por el conductor del equipo sueco, Robin Soderling.

El bonaerense, campeón este año en Estoril y finalista en Bastad y Santiago de Chile, le ganó la pulseada al debutante Francisco Cerúndolo y tendrá así su segundo partido de Copa Davis tras estrenarse en marzo pasado en la victoria sobre la República Checa por 4-0 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

“Estoy contento porque me hayan elegido, es difícil estar en un equipo donde somos todos grandes jugadores, así que es un privilegio estar en la cancha y en un equipo que me siento muy cómodo. Intentaré hacerlo de la mejor manera”, dijo Báez en declaraciones al sitio de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

A continuación, Diego Schwartzman disputará el segundo partido y luego la pareja conformada por Máximo González y Horacio Zeballos cerrará la primera serie de Argentina, que volverá a jugar el viernes frente al local Italia y el sábado ante Croacia, que en las últimas horas confirmó la baja de Marin Cilic.

“Tenemos que salir a ganarle a Suecia y después ver qué pasa. Por más que Cilic no esté, Croacia es un gran equipo. Uno está ansioso, con ganas de jugar, pero no tenemos que apresurarnos. Somos un gran equipo y estamos tratando de estar atentos a cada detalle”, declaró Coria.

Suecia, a priori el rival más accesible del Grupo A, armó su equipo con los hermanos Mikael (99) y Elías (133) Ymer, más Karl Friberg (559), Jonathan Mridha (497) y Andre Goransson (77 en dobles).