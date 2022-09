Ana Prada presentará su nuevo disco en Rafaela

En este último trabajo, se reafirma la personalidad y el compromiso de Ana Prada. En íntimas batallas, estas canciones cuestionan una vez más supuestos universales. Un disco lleno de "sí" aprendiendo a decir "no". Como aceptación, como revolución, como elección y como derecho. NO, para poder. NO, para querer.

Con sus tres discos solistas “Soy Sola” “Soy Pecadora” y “Soy Otra”, Ana Prada demostró estar destinada a escribir parte de la historia de la canción iberoamericana. Una artista con voz propia, una delicada fuerza que combina muy bien con lirismo e ironía, que en su música -como batalla personal y colectiva- entrega sensaciones íntimas y primarias que inequívocamente encuentran un correlato universal.

El nuevo disco de Ana Prada está compuesto por ocho canciones que incomodan, de forma casi imperceptible, paradigmas del amor, los duelos, la memoria y la identidad; reivindicando al “no”, como una condensación de dudas, aceptación y revolución en la búsqueda y definición de nuevas fronteras. Además, cuenta con las voces y el talento de Jorge Drexler y Natalia Oreiro cantando a dúo con ella.

La banda que la acompañará en vivo está compuesta por Pedro Alemany, en guitarras y programaciones; Mape Bossio, en batería; Julieta Taramasso, en bajo y voces; Sabrina Díaz, en teclado y voces; y Martina Serra, en voces.



APERTURA

En la apertura del recital se presentará Ale Delbono y Los Equilibristas, presentando canciones propias y versiones de clásicos del rock argentino.

La sala se armará con mesas y sillas contando con un servicio de cantina. La reserva de las mesas se deberá realizar por WhatsApp llamando al teléfono 3492 15 609927.

Las entradas se encuentran a la venta en la Librería Faber ubicada en calle Saavedra 52; Jalito, Tiempo de café y amigos de calle, Rivadavia 115; la Escuela 22 de Noviembre que funciona en el Sindicato de Músicos, Sargento Cabral 137 de 16:00 a 20:00; y en la Escuela Municipal de Música Remo Pignoni con los siguientes valores: las anticipadas, $ 1500, exclusivamente para los asociados a la institución organizadora y la Sociedad Española y jubilados, $ 1200 y, para los estudiantes de música, $ 1000.

Esta actividad se realiza con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura.