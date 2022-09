Creatividad y concientización presentes en la octava muestra de "Arte+Sustentable"

La Muestra de Arte+Sustentable es una iniciativa que se realiza por octavo año consecutivo, generando un espacio para que niños y jóvenes realicen obras de arte a partir de la reutilización de residuos recuperables.

El objetivo de esta iniciativa es generar conciencia ambiental e invitar a la reflexión desde lo artístico, no sólo en quienes forman parte de todo el proceso de la muestra, sino también en aquellos ciudadanos que la visitan.

Durante el acto de apertura, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, destacó que “estamos dando apertura a la sala con esta intervención de la Muestra de Arte+Sustentable. Lo interesante es poder ver el proceso que tuvo todo esto que vemos materializado: numerosas obras con resultados muy creativos. Forman parte de un trabajo de 5 meses, en el que fuimos acompañando con profesionales de arte y educación a las instituciones, para que se puedan obtener resultados como los que hoy vemos en la muestra. Cada obra es única y cada obra tiene su mensaje”.

“Es importante destacar el compromiso del Estado local en sostener este proyecto. Cuando nos ponemos a reflexionar sobre cómo fue creciendo, recordamos que primero se realizaba en el corredor del Liceo, y a medida que fue pasando el tiempo, entendimos que era importante su puesta en valor. Por eso comenzó a realizarse en esta sala tan importante del Complejo Cultural del Viejo Mercado, para que pueda tener mayor magnitud, para que las obras se puedan apreciar mejor, para que las personas las puedan disfrutar”, agregó.

“La principal enseñanza es que todos los materiales que generamos a diario en nuestros hogares, pueden tener otra vida y ser reciclados. Las obras presentes en esta muestra visibilizan y educan sobre eso. Pero, además, quienes trabajaron durante todos estos meses y participan con obras, se van con muchas otras enseñanzas”, finalizó la Secretaria.

Por su parte, el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, manifestó: “Para quienes administramos este lugar, es una alegría muy grande albergar esta actividad desde hace ya tantos años. Lo que vemos a primera vista son producciones artísticas hechas con materiales reciclados. Pero creo que hay algo mucho más profundo detrás que es la concientización: tomar aquello que ya no sirve para su uso original y reutilizarlo y recrearlo, ya no debe ser una opción, sino nuestra forma de vida posible. El cuidado del ambiente tiene hoy un nivel de necesidad ineludible, y empezar a construir el futuro posible desde las nuevas generaciones, es fundamental”.

También agregó que “es una muestra que también implica solidaridad hacia nuestra propia especie humana y hacia los demás seres con los que habitamos el planeta. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos porque se han puesto manos a la obra para llenar de tantas formas y colores reciclados este lugar”.

Finalmente, la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, indicó que “el lanzamiento de la muestra pone en valor la importancia de generar procesos y espacios de trabajo articulado, con las escuelas, con los docentes, con los niños y jóvenes. Porque estos procesos siempre nos llevan a resultados colectivos interesantes, como los que pudimos ver en la muestra que recorrimos hoy”.

La muestra permanecerá abierta hasta el 23 de septiembre para público en general, en la Sala IV del Complejo Cultural del Viejo Mercado, de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 y domingos de 16:00 a 19:00. Los sábados el establecimiento permanece cerrado. Es gratuita y apta para toda la familia.

Las instituciones interesadas deberán programar las visitas grupales escribiendo a [email protected] o llamando al (3492) 504579.



APERTURA

Durante la apertura estuvieron presentes Patricia Heinzmann, Daniela Caneva, Lucía Berman, Ivana Aguirre y Andrés Márquez del Liceo Municipal “Miguel Flores”; Antonela Kern, responsable de Educación Ambiental en el Instituto para el Desarrollo Sustentable y Milena Sanmartino de la secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela, quienes estuvieron en la organización y seguimiento de las obras, trabajando durante todo el año con las instituciones y materializando la muestra.

También, la Escuela Primaria N° 1401, Fusión para el Aprendizaje y Trabajo del Discapacitado (FAD), y algunas integrantes del Taller de cerámica Jardín Municipal N° 3, Zazpe, que realizó obsequios para las instituciones que aportaron obras.

Antes de ingresar a la sala, la Escuela Municipal de Artes Escénicas "Jose Pepe Fanto" realizó una muestra de expresión corporal y malabares.

Este espectáculo se repetirá el próximo domingo a las 17:00 para todo público.

Recordemos que la Muestra de Arte+Sustentable es una propuesta que surge del trabajo articulado entre las Secretarías de Cultura, Ambiente y Movilidad y Educación de la Municipalidad de Rafaela, a través del Complejo Cultural del Viejo Mercado, el Liceo Municipal "Miguel Flores" y el Instituto para el Desarrollo Sustentable.