La Sole, Lali y Natalia Oreiro presentaron "Quiero todo"

En un gran año para la música en la Argentina, Soledad Pastorutti, Lali Espósito y Natalia Oreiro se unieron para presentar "Quiero todo", una canción que compusieron junto a la reconocida cantautora Marcela Morelo, quien también formó parte de la producción junto a Rodolfo Lugo.

El escenario elegido para el gran estreno fue nada menos que el estudio de La Voz Argentina, el certamen en el que "La Sole" y Lali se lucen como coaches y además lanzaron el videoclip, que rápidamente se ubicó entre los más vistos en nuestro país.

De esta manera, Soledad suma un nuevo "permitido" a su larga lista de éxitos, ya que hace tiempo se permitió probar con nuevos géneros más allá del folklore, que forma parte de su ADN artístico.

Mientras prepara su próximo disco para 2023, primero lanzó "Lagrimas y Flores" con Natalie Pérez, y luego, "Yo no te pido la luna" junto a MYA, el dúo conformado por Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi.

Ahora, con "Quiero Todo", el trío que representa a la música rioplatense apostó a una canción que habla de ellas mismas: de la alegría y la rebeldía, la transgresión, la pasión, la lucha, el llanto y el amor que las identifica. Quiero todo, significa vivir intensamente de manera auténtica con honestidad.

"Compartir, es de las cosas que más me gusta hacer con la música. Amo cantar con mis colegas. Disfruto más que nunca la libertad que ofrece el arte para reunirnos y compartirlo. Simplemente porque se puede, porque nos gusta, tenemos ganas y lo disfrutamos. Fue así como nació esta idea entre Natalia y Lali", manifestó La Sole.

Y destacó las cualidades que le gustan de Lali y Natalia: "Son dos mujeres que admiro profundamente. Que se hicieron desde cero y desde muy chicas a fuerza de trabajo, dedicación y mucho talento. Mujeres que me inspiran, con las que siento que tengo mucho en común. Todo empezó con una canción que estábamos componiendo con Rodo Lugo y Marcela Morelo (otra gran artista que quiero y admiro). Luego en medio de las grabaciones de La Voz Argentina el deseo de Lali y mío de hacer algo juntas, más un mensaje de Instagram de Nati Oreiro despertó la idea de unir todos esos universos".



SOLEDAD SE PRESENTARÁ EN EL MOVISTAR ARENA

Con más de 25 años de carrera, el 29 de octubre Soledad volverá a subirse al escenario del Movistar Arena para cumplir con una fuerte tradición: celebrar su cumpleaños con el público que la acompaña hace tanto tiempo. La artista oriunda de Arequito promete un espectáculo que será una fiesta para toda la familia en la que cantará sus grandes éxitos, acompañados por impactantes visuales y una sensacional puesta de luces. NA