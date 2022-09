Se viene la eliminación progresiva del uso de sorbetes plásticos

Luego de su ingreso al Cuerpo, la iniciativa fue analizada en Comisión y luego derivada al Concejo Ambiental, que lo evaluó, reformuló e introdujo modificaciones, como la extensión a platos y utensilios.En el ambiente de bares, restaurantes y otros comercios que entregan las “pajitas” las opiniones están divididas entre quienes apoyan la media, cuya entrada en vigencia operará luego de un año de aprobada la Ordenanza, y los que la rechazan, entre otras cuestiones por los perjuicios económicos.De todas maneras, se sabe que algunos comercios de la ciudad ya están comenzando con la sustitución de estos utensilios, pero para el Concejal “es necesario avanzar de una forma más rápida y generalizada en todo el ámbito de la ciudad de Rafaela”.En los fundamentos de la norma, el edil demoprogresista, sostiene que “desde el estado municipal se deben llevar adelante acciones para lograr la eliminación del uso de productos descartables, a fin de preservar el medio ambiente, reducir la contaminación que estos elementos generan y a su vez disminuir la generación de residuos”.Tras desarrollar sensibles consideraciones ambientales y exponer que “el plástico es una de las grandes amenazas del planeta”, Mársico recuerda que “no existe restricción en nuestra ciudad con respecto a la entrega y/o venta de sorbetes, platos y cubiertos de plástico y poliestireno (Telgopor) de un solo uso”.A su vez, define: “se entiende por sorbete descartable de un solo uso, al implemento rígido o flexible, de forma cilíndrica que se utiliza para ingerir bebidas colocando un extremo en el líquido a beber y el otro extremo en la boca de quien bebe dicho líquido, que se utiliza por lo general una sola vez y luego se desecha o descarta”.TAMBIÉN PLATOSY CUBIERTOSAsimismo, sostiene que “el consumo de estos productos puede ser reemplazado por objetos biodegradables, reutilizables o fácilmente reciclables”.El pedepista amplia explica también que “platos y cubiertos plásticos de un solo uso son entregados por lo general en establecimientos gastronómicos, los cuáles poseen las mismas características que los sorbetes, generando residuos que afectan de manera irreparable al ecosistema”.Por todo ello, Mársico manifiesta que es necesario “llevar a cabo campañas de concientización y educación sobre las problemáticas que genera el uso indiscriminado de este tipo de productos desechables y que el Estado Municipal, en su rol de educador, cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo dichas campañas.LAS DISPOSICIONESEn el artículo primero de la Ordenanza se establece que “los comercios, bares y restaurantes que utilizan y/o expenden sorbetes plásticos de cualquier material que no sean biodegradables deberán proceder a su progresiva eliminación, con excepción de aquellos productos que están empacados con el sorbete adherido, tales como envases tetra-brick de jugos o leche”.En función de ello, “de manera progresiva a los comercios, bares y restaurantes la utilización, entrega y/o venta de platos y cubiertos de plásticos y poliestireno (Telgopor) de un solo uso”.Se determina que “el Departamento Ejecutivo Municipal deberá trabajar en conjunto con bares, restaurantes, locales de comida rápida, kioscos, almacenes y todo otro establecimiento relacionado; con la finalidad generar el cambio de sorbetes plásticos no biodegradables y/o reciclables por otros que sean reutilizables, biodegradables y/o reciclables y en la eliminación de la entrega compulsiva de sorbetes plásticos de un solo uso.Para la entrada en rigor de la norma se fija “un cronograma progresivo de implementación que será determinado por el Departamento Ejecutivo Municipal, cuya finalización será dentro de un año de sanción de la presente, a partir del cual, será aplicable la prohibición de manera total.OTROS DESPACHOSEn la víspera, también tuvieron tratamiento favorable para ser votadas en la sesión de pasado mañana, tres Ordenanzas enviadas por el Gobierno para: terminar de rendir el Fondo de Obras Menores (FOM) 2020, la compra de un camión y una modificación presupuestaria. También tuvieron luz verde dos Minutas de Comunicación de Juntos por el Cambio (mejoras en el Parque Integrador APADiR y reparación de luminarias en distintos lugares) y una del Frente Progresista (adquirir móvil para traslado de personas con discapacidad).Una de las Ordenanzas está relacionada con otra de igual jerarquía que le dio marco al FOM 2020 y se eliminará de su articulado la compra de una pala excavadora y un camión que no pudieron adquirirse debido a la falta de oferentes por la inestabilidad económica.Para rendir los recursos remanentes de esa norma, otra Ordenanza pide autorización para proceder a la compra directa de un camión.La tercera Ordenanza es una modificación del Presupuesto para realizar movimientos de partidas entre distintas áreas de la gestión municipal, pero quedó sujeta a que desde el Ejecutivo se envíe información sobre a qué obras o servicios afectarán los recortesOTROSPROYECTOSUna de las propuestas del bloque Juntos por el Cambio (JxC) le solicita al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que proceda a realizar diversas mejoras en el Parque Integrador APADIR, entre las que se mencionan: reparar cestos de residuos; reemplazar las luminarias dañadas, reparar y pintar juegos infantiles, incorporar nuevos juegos adaptados y reparar bancos de maderaLa otra iniciativa cambiemita pide al DEM que repare las luminarias en cuatro puntos de la ciudad que se detallanEn los fundamentos aseguran que “resulta impostergable el refuerzo y/o reparación de las luminarias ya existentes en los sectores antes mencionados debido a que en muchos casos la oscuridad es casi total, lo que torna a las zonas inseguras y complejiza la circulación en horas nocturnas”.Finalmente, la propuesta del Concejal Lisandro Mársico (PDP-Frente Progresista) que promueve la urgente adquisición de una nueva movilidad para el traslado de personas con discapacidad, quedó en Comisión al aguardo del Presupuesto para el año 2023 y ver que tipo de inversiones están previstas en este sentido.