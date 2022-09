Triunfo de Independiente

Luego de mucho tiempo, Independiente logró su segunda victoria consecutiva al vencer como visitante a Sarmiento 2-1 en un partido válido por la decimonovena fecha de la Liga Profesional de Fútbol, disputado ayer en el estadio Eva Perón, en Junín. La victoria del rojo fue plasmada a través de dos bombazos que encontraron desvíos, realizados por Leandro Fernández, a los 28 y 32 del segundo tiempo. Sarmiento había inaugurado el marcado a los 6 de la misma etapa por intermedio de Nicolás Femia, que aprovechó un "blooper" entre el arquero de Independiente Milton Fernández y el defensor Juan Insaurralde.



HOY CINCO PARTIDOS

Este martes la fecha seguirá con cinco encuentros: a las 16.30 Vélez vs. Central Córdoba (Fernando Espinoza); a las 19 Godoy Cruz vs. Tigre (Nazareno Arasa) y Huracán vs. Barracas Central (Pablo Echavarría); y a las 21.30 Racing vs. Patronato (Leandro Rey Hilfer) y Platense vs. Unión (Hernán Mastrángelo).