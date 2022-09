Will Power consiguió el título en IndyCar Series

Con la obtención del segundo título por parte del australiano Will Power (Team Penske), finalizó la temporada 2022 de la IndyCar Series, disputándose en la oportunidad el Gran Premio de Laguna Seca, en California.

La última competencia del año fue ganada por el español Alex Palou (Chip Ganassi Racing), quien hasta entonces ostentaba el campeonato.

El estadounidense Josef Newgarden (Team Penske) lo escoltó, mientras que en el tercer lugar arribó el nuevo monarca, quien se había coronado por primera vez en 2014, con el mismo equipo.

De esta manera, Roger Penske logró su décimo séptimo campeonato en la especialidad, siendo el más exitoso en el historial.

Power, que había largado desde la pole, realizó una carrera inteligente y sin mayores sobresaltos, para sumar 560 puntos y superar en la tabla a Josef Newgarden que lo siguió con 544 y Scott Dixon que reunió 521.

A sus 41 años, el australiano cerró un fin de semana inolvidable, ya que durante la clasificación estableció un nuevo récord de poles en solitario, tras llegar a esta carrera empatado con el legendario Mario Andretti.

Gran Premio de Laguna Seca: 1° Alex Palou (Chip Ganassi Racing - Honda), en 2h03m31s962; 2° Josef Newgarden (Team Penske - Chevrolet) a 30s381; 3° Will Power (Team Penske - Chevrolet) a 33s852; 4° Felix Rosenqvist (Schmidt Peterson - Chevrolet) a 35s532; 5° Christian Lundgaard (Rahal Letterman Lanigan - Honda) a 50s890; 6° Scott McLaughlin (Team Penske - Chevrolet) a 56s109; 7° Romain Grosjean (Andretti Autosport - Honda) a 57s985; 8° Patricio O'Ward (Schmidt Peterson - Chevrolet) a 59s952; 9° Marcus Ericsson (Chip Ganassi Racing - Honda) a 1m02s624 y 10° Alexander Rossi (Andretti Autosport - Honda) a 1m05s323.



LOS CAMPEONES

"EXTRANJEROS"

Los pilotos no estadounidenses que fueron campeones en la más importante de las categorías de monopostos del país del Norte en sus distintas denominaciones son los siguientes: 1916, Dario Resta (Italia - AAA); 1920, Gastón Chevrolet (Francia - AAA); 1989, Emerson Fittipaldi (Brasil - CART); 1993, Nigel Mansell (Gran Bretaña - CART); 1995, Jacques Villeneuve (Canadá - CART); 1997, Alex Zanardi (Italia - CART); 1998, Alex Zanardi (Italia - CART) y Kenny Bräck (Suecia - IRL); 1999, Juan Pablo Montoya (Colombia - CART); 2000, Gil de Ferran (Francia - CART); 2001, Gil de Ferran (Francia - CART); 2002, Cristiano da Matta (Brasil - CART); 2003, Paul Tracy (Canadá - CART) y Scott Dixon (Nueva Zelanda - IRL); 2004, Tony Kanaan (Brasil - IRL) y Sébastien Bourdais (Francia - CART); 2005, Sébastien Bourdais (Francia - CART) y Dan Wheldon (Gran Bretaña - IRL); 2006, Sébastien Bourdais (Francia - CART); 2007, Sébastien Bourdais (Francia - CART); 2008, Scott Dixon (Nueva Zelanda - IndyCar); 2009, Dario Franchitti (Gran Bretaña - IndyCar); 2010, Dario Franchitti (Gran Bretaña - IndyCar); 2011, Dario Franchitti (Gran Bretaña - IndyCar); 2013, Scott Dixon (Nueva Zelanda - IndyCar); 2014, Will Power (Australia - IndyCar); 2015, Scott Dixon (Nueva Zelanda - IndyCar); 2016, Simon Pagenaud (Francia - IndyCar); 2018, Scott Dixon (Nueva Zelanda - IndyCar); 2020, Scott Dixon (Nueva Zelanda - IndyCar); 2021, Alex Palau (España - IndyCar) y 2022, Will Power (Australia - IndyCar).