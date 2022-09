La Provincia ofreció a los docentes y estatales un aumento del 39%

El gobierno provincial ofreció en la paritaria docente el mismo porcentaje de incremento salarial que horas antes les había realizado a los empleados de la administración central. A los estatales, se les propuso aumentar en septiembre un 20% (es decir incrementar un 12% sumado al 8% ya establecido en la paritaria de comienzos de año) y luego un 19% dividido en tres tramos: 7% en octubre, 7% en noviembre y un 5% en diciembre con cláusula de revisión a fin de año. Esto totaliza de marzo a fin del 2022 un 77% de incremento salarial. En ese marco se dejarían de lado el descuento de los 11 días de huelga docente de agosto si se acepta la iniciativa. El gremio de los docentes públicos (AMSAFE) la calificó de "insuficiente", mientras que el sindicato de los profesores de la enseñanza privada la tildó de "regular".

El encuentro entre autoridades de la cartera laboral y educativa con los dirigentes gremiales de la educación pública y privada se extendió por casi tres horas durante la tarde de este lunes ajetreado. Fue una reunión "áspera donde el aire se cortaba con una gilette", admitieron algunos asistentes. Antes, la Casa Gris había ofertado el mismo porcentaje de incremento a los empleados públicos.

Quien primero hizo declaraciones tras el cónclave fue el titular del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), Martín Lucero. "La propuesta es regular, nos hubiera gustado más componente en lo económico. Creo que se va a discutir profundamente en las escuelas, esto no hay que negarlo. Está el peso de los descuentos a los días de paro que en algunos casos podrían ser de 20 mil a 30 mil pesos. De modo que todo estará arriba de la mesa" consideró el dirigente sindical para agregar: "La oferta en sí misma es conceptualmente regular. El gobierno podría haber hecho otro esfuerzo. Tendremos seguramente una votación dividida porque la gente va a analizar todo, pero claramente el no descuento de los días de paro está en consideración. Y esto es un tema que va a influir y la revisión en diciembre depende de lo que le creamos al gobierno. Es una propuesta muy regular y estará en cada uno de los compañeros y compañeras en función de sus necesidades de recuperación salarial y que no sufran descuentos. Como siempre consultaremos a las bases y haremos lo que decida la mayoría".

Por su parte, para el secretario general de la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), Rodrigo Alonso, la oferta salarial del gobierno "no alcanza a cubrir nuestras expectativas. Esperábamos una suba mayor para septiembre para no perder poder adquisitivo. Será puesta a consideración de las compañeras y compañeros pero indudablemente no alcanza a cubrir la inflación que vamos a tener este mes en curso, y llegamos muy justo con la inflación. Esperábamos algo mejor", dijo el titular del gremio docente.

No obstante, el gobierno pidió recuperar las actividades perdidas por los paros y extender las clases hasta el 23 de diciembre, siendo este el punto que tensó la paritaria. Con relación a ese tema, Alonso dijo que “en caso de aceptarse la propuesta paritaria, el Gobierno no va a hacer efectivo el descuento de los días, pero propone una recuperación de contenidos para el presente ciclo lectivo, que sería a través de las prácticas pedagógicas y desarrollando actividades hasta el 23 de diciembre”. La iniciativa del gobierno será puesta a consideración esta martes en las asambleas departamentales, miércoles y jueves se votarán las mociones para desembocar en la asamblea provincial de AMSAFE prevista para este viernes. Allí se sabrá si se acepta o no la oferta del gobierno provincial. "Es un acuerdo paritario que contempla la cláusula de revisión en diciembre " cerró Alonso.



SATISFECHOS

Mientras tanto, a primera hora, el gobierno se reunió con los trabajadores estatales de UPCN y ATE, donde realizó el mismo ofrecimiento de aumento del 39%. Cabe destacar que esta reunión estaba pactada para hoy, pero en medio de algunas desprolijidades se reprogramó para este lunes. "Creo que tenemos una garantía en ese aspecto y queremos llevar tranquilidad a nuestros afiliados", fue lo primero que mencionó el presidente de UPCN, Jorge Molina, tras recibir la oferta del gobierno provincial, donde se mostró bastante satisfecho. Además, anticipó que este mismo martes el gremio realizará una asamblea para votar a favor o en contra de la iniciativa, y remarcó que en el caso de que la misma sea aceptada “quedará sin efecto” el descuento de los días de paro anunciado la semana pasada.

Finalizada la reunión, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado ATE Santa Fe, Jorge Hoffmann, aseguró que: “la idea es preservar los salarios por encima de la inflación por eso está prevista la cláusula de revisión para el mes de diciembre”. En diálogo con La Capital, Hoffman consideró que se trata de una oferta "digna de ser puesta en consideración habida cuenta que revisamos la paritaria de marzo donde habíamos pautado un incremento del 8 % para setiembre, que hoy del 8% pasamos al 20%, mas el 7% en octubre, el 7% en noviembre y un 5% en diciembre. Como lo venimos planteando con cláusula de revisión en el mes de diciembre de modo que si la inflación supera el aumento lo podamos revisar de modo de que los salarios no pierdan en relación a la inflación". El dirigente gremial de ATE indicó que tras el encuentro paritario comenzará la reunión con el consejo directivo de Provincia, Seccionales y Delegaciones para difundir la propuesta, de modo que este martes sea evaluada en los colectivos laborales y el miércoles por la mañana estaremos sometiéndola a consideración.

Por otro lado, Molina se manifestó por el descuento de los días de paro que afirmaron desde provincia que se llevarían a cabo producto de las medidas de fuerza: "Hemos planteado la necesidad del no descuento, el gobierno entiende que esto es imprescindible y necesario. El gobierno pidió colaboración a los trabajadores y a las entidades gremiales para buscar mecanismos de recuperación de algunas tareas que se puedan ir recuperando que no se hayan hecho por las medidas de fuerza. Nosotros entendemos que esa colaboración va a estar dada justamente en la medida de que no haya descuentos", continuó el referente de UPCN.

Participaron de la reunión en representación del Poder Ejecutivo, el ministro de Economía, Walter Agosto; el ministro de Trabajo, Juan Manuel Pusineri; y el secretario y subsecretario de Recursos Humanos y Función Pública, Guillermo Mateo y José Puccio respectivamente; y representantes de los gremios estatales encabezados por Jorge Hoffmann y Jorge Molina, de UPCN. Por ATE, estuvieron también presentes Marcelo Delfor y Sergio Tirelli.



RECUPERACION DE

LOS DÍAS DE PARO

Tras el encuentro también habló con la prensa el ministro de Trabajo santafesino, Juan Manuel Pusineri. "Esto es propio de una negociación paritaria y se trata de una propuesta que requerirá aceptación de los gremios. De no ser así, no se liquidarán los aumentos que estamos proponiéndole a las autoridades gremiales en esta instancia. Además de los incrementos planteados, hubo un tramo para los días que no se prestaron servicios en virtud de las medidas de fuerza que tiene que ver puntualmente con la liquidación de estos días en un esquema de recuperación de las actividades y los objetivos a concretar sobre todo en aquellas dependencias como las áreas de salud, o los registros con el otorgamiento de los turnos previos. Esta es la propuesta que trajo el gobierno a los referentes sindicales y estamos en presencia de un acuerdo propuesto incluso con una revisión para diciembre", remarcó Pusineri.



UDA DECIDE EL JUEVES

La Unión de Docentes Argentinos contó con la presencia de la secretaria adjunta, profesora Mariela Rossi, representando al sindicato ante las autoridades del Ministerio de Educación y la cartera de Trabajo participó de la paritaria salarial, donde recibió la propuesta de un incremento a partir de septiembre del 20% que reemplaza al porcentaje acordado para este mes según la propuesta de marzo del presente año, además de aumentos del 7% a partir de octubre, otro 7% para noviembre, y un 5% a partir de diciembre, con revisión en la primera semana del último mes del año. En tal sentido, desde la UDA marcaron “fuertes diferencias al acta que ha sido cuestionada en algunos puntos”, expresaron en un comunicado. Por último, el gremio informó que los porcentajes propuestos serán analizados el próximo jueves en reunión con los delegados escolares de toda la provincia de Santa Fe. En cuanto a la FESTRAM, representantes de intendentes y presidentes comunales se reunieron el pasado 8 de septiembre en Casa de Gobierno para darle continuidad de las negociaciones para definir la revisión de la política salarial del corriente año, donde las partes decidieron pasar a cuarto intermedio para el 19 de septiembre