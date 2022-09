Se sumarán de 82 nuevas hectáreas para suelo industrial y viviendas

Los pormenores de la asociación pública-privada fueron informados a los Concejales de la ciudad e integrantes del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), en un encuentro, que en la mañana de ayer, fue encabezado por el Intendente Luis Castellano, acompañado por Juan Lagrutta, gerente de la firma.El mandatario contó que “se da la posibilidad, en el mediano y largo plazo, del traslado de Rafaela Alimentos a un sector que es propiedad de la empresa y se encuentra a la vera de la Variante Rafaela”."También hay otra buena noticia para Rafaela, porque hay 22 hectáreas (detrás del Parque Industrial y al costado del Parque de Actividades Económicas de Rafaela -PAER-) que corresponden a la firma se utilizarán para seguir avanzando con el proceso de suelo industrial. Hay muchas industrias de la ciudad que necesitan trasladarse del casco urbano a un lugar adecuado para poder crecer, expandirse y trabajar sin generar ningún tipo de inconveniente para los vecinos", anunció Castellano.“Pero esto no es todo -continuó-, dado que el sector que es el comprendido entre calle 500 Millas y el oeste de la Terminal de Ómnibus, hay un proyecto que la empresa tiene para poder desarrollar una urbanización para viviendas familiares”, de familias trabajadoras.“Son tres proyectos que dan en total 82 hectáreas muy importantes para la ciudad”, añadió el intendente quien remarcó “lo trascendente e importante para la ciudad de un convenio público-privado que podemos desarrollar en Rafaela”.MUY CONTENTOS“Nuestra planta es muy antigua y necesitamos ir a otro lado para poder crecer. Tenemos un proyecto a muy largo plazo, de muchas etapas, para ir trasladando de a poco algunos procesos en este terreno nuevo que está a la vera de la Variante Rafaela”, manifestó Lagrutta.Asimismo, sostuvo que “el convenio nos pone muy contentos, porque nos da certidumbre para poder avanzar en todo lo otro. Es un convenio en donde interviene también el terreno del parque industrial, con el que se avanzaría en conjunto con la Municipalidad de Rafaela para ponerlo a disposición como suelo industrial. Además, otro loteo que será residencial”.“Los plazos dependen mucho de nuestro país. En el mejor de los casos, es algo que puede llevar 20 o 30 años y en el peor, no lo sé”, finalizó el empresario.INTERVIENEEL CONCEJOA su turno, el presidente del Cuerpo legislativo local, Germán Bottero, puntualizó: “vamos a tener que avanzar con alguna normativa, que aún está en proceso de elaboración y cuando la tenga el Ejecutivo nos la hará llegar. En principio hay que permitirle a la empresa que empiece sus trabajos de radicación, que es en un área lindante con la nueva circunvalación. En esta situación deberá intervenir el Concejo porque hace falta una excepción al “non aedificandi” y las restricciones que existen, debido a que no se puede construir nada a la vera de la Variante porque se están definiendo los usos y en el caso de una empresa de esta envergadura debemos analizarlo porque que habrá que exceptuar para que puedan comenzar con el traslado”El Concejal Leonardo Viotti (UCR-JxC) adelantó su apoyo a la iniciativa porque brindará “la posibilidad de generar nuevos terrenos industriales para las empresas que los necesitan, algo por lo que nosotros venimos peleando hace mucho, pero. por la falta de previsión, hoy Rafaela no tiene esta posibilidad y muchas empresas se tuvieron que ir a localidades vecinas, por lo que esto es una oportunidad muy importante.MUY IMPORTANTEEn el mismo sentido, Mauricio Risotto, quien junto a Iván Acosta representaron al CCIRR explicó que para la gremial empresaria “muy importante que el socio disponga de un terreno de esas características, algo que venimos reclamando hace mucho tiempo y pensado también para que las empresas más chicas puedan tener esa posibilidad de encontrar terrenos que se adapten a su tamaño”.“Estamos entusiasmados y trabajando en conjunto para cumplir con las necesidades que hay de suelo industrial”, agregó el Secretario de la institución, a la vez que valoró que “una empresa de cien años pueda pensar en trasladarse, en hacer una planta modelo y que pueda generar más puestos de trabajo, innovación y seguramente un crecimiento para la ciudad. Es un proyecto muy ambicioso que vamos a estar acompañando”.PREDIO DE LA FLORUna vez concretado el anuncio del acuerdo público-privado el Intendente; el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Diego Martino; y los concejales observaron un primer desarrollo del trabajo edilicio que se realizará en el Predio de la Flor.El plano fue enviado por profesionales de arquitectura de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para poder proyectar conjuntamente este espacio donde funcionarán dependencias judiciales, municipales y el Concejo Municipal.Al respecto, Bottero apuntó “vamos a ver cómo avanzamos con esto porque el Concejo no tiene proyecto; hay uno viejo que era para la explanada del edificio municipal, que no se ajusta porque era para un emplazamiento específico y hay que pensar en otro diseño y en función de ello ver qué cantidad de metros necesitamos porque habrá que proyectarlo para algún Concejal más, oficinas y sala de sesiones, que sea cómoda, amplia, accesible. Hay que empezar a bosquejar esto y el Ejecutivo verá qué quiere llevar a ese lugar para dejar de alquilar algunos inmuebles como lo hace actualmentePor su parte, el Concejal Juan Senn (PJ) adelantó: “acordamos entre los Concejales la selección de un arquitecto para que articule lo que pretendemos desde el Concejo con los diseños con el Poder Judicial y el Municipio. En la mañana de este martes vamos a mantener una reunión entre nosotros para definir nuestro representante técnico”.