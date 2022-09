Imputaron a mujer de la banda de "Yiyo" prófuga de la Justicia

A partir de las 10 de la mañana de ayer, en una de las salas de la Oficina de Gestión Judicial en los Tribunales de Rafaela, se llevó a cabo la audiencia imputativa a Tamara S.L. alias "Gringa Jara", persona que presuntamente está implicada como integrante de peso, en la banda narco criminal comandada por el rafaelino Evelio "Yiyo" Ramallo desde la cárcel.

La banda fue procesada con prisión preventiva para 10 de sus integrantes en agosto último; en tanto que Tamara S.L. se mantenía prófuga con pedido de captura nacional emanado de la Unidad Fiscal Rafaela, desde el 7 de marzo del corriente año hasta la mañana del 5 de septiembre pasado -casi 6 meses-, cuando acompañada de su abogado defensor Federico Scarinci, Tamara se presentó espontáneamente en la sede de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, para ponerse a disposición de la Justicia ya que cursa un embarazo.

En la audiencia imputativa de la víspera, además de la encartada se encontraban presentes la jueza de IPP Dra. Cristina Fortunato, representando al Ministerio Público de la Acusación (MPA) los fiscales Gabriela Lema y Nicolás Stegmayer, mientras que la defensa técnica de la ahora imputada fue ejercida por su abogado, Dr. Federico Scarinci.

A Tamara S.L. se la acusa de dos delitos con calificaciones penales distintas. La primera es ser parte de la asociación ilícita comandada por Evelio Horacio Ramallo en carácter de organizadora. La segunda es ser coautora de homicidio doloso calificado, en carácter de instigadora.

Concretamente el homicidio de la cual se acusa a S.L. como coautora, fue el doble homicidio que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2021 en barrio Italia de Rafaela, cuando en horas nocturnas -22.15- fueron asesinados Miguel Angel Mendoza y Marcelo Ariel Sánchez.



HECHOS

De acuerdo a lo surgido en la audiencia imputativa de ayer, a Tamara S.L. “la Gringa Jara”, se le imputó ser parte de la asociación ilícita comandada por Evelio Horacio Ramallo en carácter de organizadora.

Y, como dijimos, también se le imputó ser coautora de homicidio doloso calificado por un delito en particular en el cual Evelio Horacio Ramallo alias "Yiyo", como jefe de una asociación ilícita, y mediante el pago de una suma de dinero, indujo o determinó a EFG, Tamara S.L. y dos personas aún no identificadas, para que dieran muerte a Miguel Angel Mendoza y a Marcelo Ariel Sánchez.

"Con dicha determinación, el día 21 de diciembre de 2021, en horas de la noche -aproximadamente a las 22.00-, EFG y Tamara S.L., actuando en forma conjunta y previo acuerdo con dos personas de sexo masculino aún no identificados, emboscaron a las víctimas convocándolas a la Plaza del Barrio Italia sita en Destéfani y Edison de Rafaela", señalaba la imputación fiscal.

"Concretamente, Tamara S.L. organizó -continuó- junto a Evelio Horacio Ramallo la ejecución del plan delictivo. A saber, reclutó a EFG -a cambio de una suma de dinero- a los efectos de que cite a las víctimas mediante mensajes de whatsapp al lugar del hecho.

"Para ello, Tamara S.L. le profirió órdenes a EFG respecto de la ejecución de su rol; y coordinó las tareas realizadas por EFG con el rol que desempeñaban los de sexo masculino aún no identificados, a los efectos de posibilitar la realización del plan delictivo".

En referencia a la calificación de ser organizadora de una asociación ilícita comandada por Ramallo, la fiscal Lema relató en la audiencia de confirmación de la prisión preventiva del 2 de agosto pasado a las diez personas detenidas que, “a la asociación ilícita investigada se le atribuye haber cometido al menos once hechos ilícitos. Entre ellos, los homicidios de Ruddi Leonel González, Miguel Ángel Mendoza y Marcelo Ariel Sánchez y las tentativas de homicidio de otras nueve personas”.

La fiscal se refirió al funcionamiento de la asociación ilícita y recordó que “las directivas eran dadas por el jefe de la banda, quien las impartía desde su lugar de detención y bajo promesa de sumas de dinero”. En tal sentido, agregó que “manejaba dinero no sólo para pagar a las personas que ejecutaban los delitos, sino también para comprar armas y vehículos”.

La fiscal Lema también detalló que, “la organización criminal cometió los ilícitos –de forma habitual y continua– en Rafaela entre el 1 de agosto de 2021 y el 27 de febrero de 2022”.

Asimismo, remarcó que “cada uno de los integrantes tuvo roles distintos, realizó aportes y acciones, en forma grupal o individual, necesarios para que la organización criminal pudiera mantenerse en el tiempo”.



CALIFICACIONES

PENALES

Finalmente, en cuanto a las calificaciones penales imputadas a Tamara S.L. en la jornada de ayer, son dos: ser organizadora de la asociación ilícita de 'Yiyo' Ramallo, y ser coautora de homicidio doloso calificado en forma de precio, promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas (instigadora), en los homicidios de Miguel Mendoza y Marcelo Sánchez.