Atlético ganó un partido clave por la permanencia

Atlético de Rafaela ganó un partido clave en su lucha por salvarse del descenso. A cuatro fechas para el cierre de la temporada, Atlético de Rafaela le ganó 2-1 a San Telmo y ahora respira algo más ‘aliviado’ en la recta final de la Primera Nacional.

La ‘Crema’ fue más, hizo méritos para conseguir el triunfo, aunque a cinco del final se durmió en el fondo, el ‘Candombero’, que jugó casi todo el complemento con uno menos, llegó al merecido descuento y el cierre fue a puro suspenso.

La primera del encuentro fue para la visita. El fondo celeste tiró el achique pero el veloz Cañete picó habilitado y en un mano a mano con Julio Salvá, el delantero definió desviado.

A los 9 minutos el elenco conducido por Ezequiel Medrán alcanzó la apertura del marcador. Falta sobre Laméndola, de gran partido junto a Jonás Aguirre, y en una especie de córner corte Fabricio Fontanini anticipó a todos y de cabeza puso el 1 a 0.

Sobre los 22 minutos Luna llegó a fondo y esta sí tuvo una buena terminación. Alex asistió a Lencina y el cordobés de Alta Gracia, goleador junto con el Taca con 10 cada uno, no perdonó. Marcó el 2 a 0 y encaminó la victoria.

Para ese entonces Atlético era muy superior a su rival. Ya había generado unas dos situaciones claras, más los dos goles y un tiro en el palo de Bieler, tras un robo de Lencina ante la duda del fondo.

Tras un gran primer tiempo, sumado a que al inicio del complemento San Telmo se quedó con uno menos por la expulsión de Zurbriggen, tras una falta absurda ante Soloa en el medio campo, todo hacía suponer que el equipo de Ezequiel Medrán iba a tener una noche tranquila…

No fue así, el triunfo se puso en riesgo a partir de un quede en la intensidad y la marca, el cual le dio la chance a la visita de tener la pelota y llegar al arco de Salvá. Fue así que Jonathan Cañete encontró el descuento a cinco del final, con un gran remate que pegó en el palo y se metió.

Pese al golpe que sufrió Atlético, aguantó el final y cerró un triunfo clave para escaparle al descenso. Todavía quedan cuatro capítulos, no hay nada definido, pero la tan necesitada victoria trajo tranquilidad a todo el mundo por barrio Alberdi, a tal punto que los hinchas ya piensan en el juego por Copa Santa Fe ante Colón.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Julio Salvá; 4-Federico Torres, 2-Fabricio Fontanini, 6-Mauro Osores y 3-Agustín Bravo; 8-Nicolás Laméndola, 5-Facundo Soloa, 10-Alex Luna y 7-Jonás Aguirre; 11-Gonzalo Lencina y 9-Claudio Bieler (c). Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 13-Jonatan Fleita, 14-Juan Galetto, 16-Franco Faría, 18-Mauro Albertengo, 19-Franco Bellocq. DT: Ezequiel Medrán.



SAN TELMO: 1-Tomás Sultani; 4-Rodrigo González, 6-Piaz, 2-Damián Toledo (c) y 3-Ángel Villagra; 8-Ramiro López, 5-Juan Requena, 7-Jonathan Cañete; 10-Gianluca Pugliese; 11-Ramiro Luna y 9-Juan Zurbriggen. Suplentes: 12-Moreyra, 18-Graneros, 19-Martínez y 20-Rueda. DT: Fabián Lisa.



Goles en el primer tiempo: 9m Fabricio Fontanini (AR), 22m Gonzalo Lencina (AR).

Gol en el segundo tiempo: 40m Jonathan Cañete (ST)



Cambios: ST 00m 13-Leandro Hertel x Toledo y 14-Robertino Canavesio x Luna (ST), 17m 16-Cristian Medina x R. González (ST), 22m 17-Guillermo Funes x Luna (AR), 30m 17-Carlos Naguel x Pugliese (ST), 33m 15-Lionel Laborda x Villagra (ST), 38m 20-Marco Borgnino x Aguirre (AR), 45m 15-Mateo Castellano x Laméndola (AR).



Amarillas: Claudio Bieler, Federico Torres, Guillermo Funes (AR); Gianluca Pugliese (ST).

Incidencia: 5m ST expulsado Juan Zurbriggen (ST)



Estadio: Monumental.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Asistentes: Javier Mihura y Emanuel Serale.

Cuarto árbitro: Francisco Acosta.