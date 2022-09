Ben Hur no afloja y sigue firme en la cima

En la jornada de ayer se completó la fecha 11 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, que ya tenía unos cuantos partidos disputados de forma adelantada.

Ben Hur volvió a ganar y lo hizo de manera contundente ante el Deportivo Aldao. Fue 3-0 en Barrio Parque. El Lobo sigue invicto y mantiene la diferencia sobre 9 de Julio, su máximo perseguidor.

Otro de los que ganó fue Atlético de Rafaela, 2-0 a Tacural; mientras que Ferrocarril del Estado también sumó una importante victoria tras imponerse por 3-1 en su visita al Deportivo Ramona.



LOS ADELANTOS. Sportivo Norte 0 vs Atlético (MJ) 1, Florida 1 vs Arg. Quilmes 4, Peñarol 3 vs Unión 3; Bochazo 1 vs Arg. de Vila 3; Talleres (MJ) 2 vs 9 de Julio 5, Libertad 1 vs Brown 3.



Atlético de Rafaela 2 vs Dep. Tacural 0



Cancha: Predio Tito Bartomioli.

Árbitro: Leandro Aragno.

Reserva: 3-0



Goles: 20m PT Bautista Tomatis (AR) y 26m ST Agustín Alfano (AR). Incidencia: Expulsado 25m ST Santiago Colombatti (AR).



Ben Hur 3 vs Dep. Aldao 0



Cancha: Ben Hur.

Árbitro: Rodrigo Pérez.

Reserva: 0-2



Goles: 45m PT, de penal, Diego López (BH), 35m ST Ramiro Contreras (BH) y 45m ST, de penal, Luciano Ojeda (BH). Incidencias: Expulsados: 46m ST Luciano Ojeda (BH), Darío Ferreyra (DA), Carlos Scándalo (DA). En 20m PT Ferreryra (DA) le contuvo un penal a Bianchiotto (BH).



Dep. Ramona 1 vs Ferrocarril del Estado 3



Cancha: Dep. Ramona.

Árbitro: Mauro Cardozo.

Reserva: 1-3



Goles: 36m PT y 27m ST Lucas Quiróz (F), 29m ST Lucas Volken (D), 41m ST Federico Malano (F).



LAS POSICIONES: Ben Hur 29, puntos; 9 de Julio 24; Ferro 21; Sportivo Norte 16; Arg. Quilmes 18; Atlético de Rafaela 18; Dep. Tacural 15; Dep. Aldao 15; Brown 17; Dep. Ramona 14; Libertad 13; Peñarol 14; Florida 12; Arg. Vila 15; Unión 12; Atlético (MJ) 12; Bochazo 8; Talleres (MJ) 4.



PRÓXIMA FECHA (12º): Dep. Ramona vs Bochazo, Ferrocarril del Estado vs Sportivo Norte, Atlético (MJ) vs Ben Hur, Dep. Aldao vs Peñarol, Unión vs Libertad, Brown vs Atlético, Tacural vs Talleres (MJ), 9 de Julio vs Florida, Arg. Quilmes vs Arg. Vila.