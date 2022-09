"Pechito" fue segundo en Japón

En una competencia que no tuvo interrupción alguna, finalmente el Toyota GR010 #8 de Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa se quedó con el triunfo en las 6h de Fuji (Japón) y de esta manera suman su segunda victoria en la temporada, dos en las últimas tres fechas para ir por todo en la fecha final en noviembre en Bahrein para definir el campeonato mano a mano con el Alpine.

El trinomio integrado por el argentino José María López, Kamui Kobayashi y Mike Conway había partido desde la pole, pero en la primera parte de la competencia no logró aguantar el ritmo del otro Toyota y cedió el primer puesto. Además cerca estuvieron en el final de caer al tercero, pero afortunadamente para ellos no tuvieron que trabajar demasiado para terminar siendo escoltas. Detrás de ellos quedó el Alpine de Negrao, Vaxiviere y Lapierre, que en el cierre una detención en boxes no programada los dejó sin chances de pelear por el segundo escalón.