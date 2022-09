Verstappen cada vez más cerca del título

El piloto de Red Bull Max Verstappen se quedó con el Gran Premio de Italia, su quinta victoria consecutiva, y amplió su contundente liderazgo en el campeonato de la Fórmula 1 en una carrera que tuvo un final particular. Segundo terminó Charles Leclerc, de Ferrari, a quien su equipo nuevamente le jugó en contra al retenerlo en boxes más tiempo del debido cuando peleaba cabeza a cabeza con el neerlandés.

En el final, se despistó Daniel Ricciardo -que se ubicaba cuarto- en un lugar muy complicado por lo que provocó la salida del vehículo de seguridad. Así, la carrera no se reinició por lo difícil de la maniobra para retirar el McLaren de Ricciardo, por lo que la victoria en Monza quedó en manos de Verstappen, acompañado en el podio por Leclerc y George Russell (Mercedes).

"El final fue frustrante. Ojalá hubiéramos podido terminar compitiendo. Es una pena. Lo di todo. Ojalá hubiera podido ganar frente a los increíbles tifosi", señaló Leclerc.

El ganador, por su parte, manifestó: "Tuvimos una gran carrera. Teníamos un coche de carreras realmente bueno y estábamos controlando la diferencia y luego salió el coche de seguridad. Desafortunadamente no conseguimos un reinicio".

Se trata de la quinta victoria consecutiva de Verstappen -venía de hacer lo propio en el Gran Premio de Países Bajos- y la undécima en la temporada para el de Red Bull, que va camino a su segundo campeonato del mundo al sacarle 116 puntos de ventaja a su perseguidor.

Detrás del podio se ubicaron Carlos Sainz (Ferrari); Lewis Hamilton (Mercedes); Sergio "Checo" Pérez (Red Bull); Lando Norris (McLaren); Pierre Gasly (AlphaTauri); Nyck de Vries (Williams) y Guanyu Zhou (Alfa Romeo).



COLAPINTO TERMINO 14

Franco Colapinto terminó 14° ayer en la final del Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. El piloto argentino había largado decimosegundo tras la victoria en la Sprint Race del sábado.

Victor Martins terminó cuarto en el GP de Italia y le alcanzó para levantar el título de la FIA Fórmula 3 en Monza. Pese a que Zane Maloney se quedó con los últimos tres Grandes Premios, el piloto de Barbados necesitaba que Martins terminara por fuera de los siete primeros para quedarse con el título.