4 BeatleBand traerá lo mejor de Los Beatles a Rafaela con su nuevo show

Hace tiempo que las bandas tributo cobraron mayor protagonismo. Interpretar la música de un grupo famoso es, no solo un arduo trabajo, sino un compromiso con aquello que se busca imitar. La perfección y la obsesión son parte de esta búsqueda que no tiene fin; lograr el mejor resultado consta de ensayos, mucha práctica y horas de dedicación.

Un claro ejemplo de esto es 4 BeatleBand, una banda tributo que se alza como la más premiada de Latinoamérica por su show y su calidad de intérpretes. Obtuvieron el 1er puesto en el concurso “7a semana Beatle de Latinoamérica”, entre más de 50 bandas que participaron. Además, tuvieron el orgullo de representar a la Argentina en la Beatle Week de Liverpool que se realizó en Inglaterra. Desde el primer día, la ciudad natal de los Beatles los recibió con los brazos abiertos; el público se acercaba y les decía “yo pude ver a los Beatles acá en The Cavern Club y ustedes me transportaron, me hicieron revivir viejas épocas”.

Desde este medio tuvimos la oportunidad de charlar con Hernán Migliano, intérprete de Paul McCartney, quien sumó algunos detalles del show que traerán a Rafaela.

“El espectáculo que vamos a presentar en Rafaela tiene una duración de una hora veinte donde repasamos los temas más reconocidos de Los Beatles, desde 1962 hasta 1970. La idea es darle al espectador una experiencia audiovisual lo más parecida posible a esta gran banda. Más allá de que ellos nunca tocaron una parte de la discografía porque a partir del 66' no volvieron a hacer giras, nosotros reproducimos en vivo lo que ellos no llegaron a hacer y que solo grabaron en el estudio”.

Se puede garantizar que 4 BeatleBand ofrece un espectáculo ideado y producido a la altura de los más exigentes estándares de calidad a nivel internacional. "The Beatles Show" tiene un despliegue de instrumentos y equipos originales, vestuario Beatle y el mejor nivel estético y musical en lo que a Tributo Beatle se refiere. De este modo, logran transmitir la magia de tener a los grandes íconos de la música en esta mega producción. No por nada el mismísimo Alan Williams, primer manager de Los Beatles, se sorprendió al ver que ellos tocaban canciones del comienzo de esta banda, cuando todavía no habían logrado el máximo reconocimiento.

A su vez, Hernán agrega: “Todos los años nosotros tratamos de realizar un espectáculo nuevo. Obviamente nos agarró la pandemia y nos dio mucho tiempo para pensar algo diferente”.

Al referirse a cómo preparan su llegada a la ciudad, Hernán hace alusión a las expectativas y los sentimientos de la banda: “Nos preparamos con muchas ganas, mucha expectativa… Es la primera vez que vamos a estar allá así que mucha ansiedad, ganas de conocer al público y de mostrarles lo que venimos haciendo. Siempre la gente de las provincias, ajenas a lo que es Buenos Aires, nos trataron muy bien”.

En el diálogo, surgió también el origen de esta banda tributo que hace décadas pisa fuerte con sus propuestas musicales: “Varios músicos de diferentes tributos a los Beatles nos unimos en el 2007 y desde ahí venimos tocando, presentándonos a concursos. A diferencia del resto de los tributos Beatle, nosotros tenemos lo que podría llamarse una obsesión por tratar de reproducir lo más fiel posible sus temas. Si decidimos hacer una versión como ellos la hacían en vivo, vamos a esa fuente y trabajamos sobre eso hasta lograr el producto final deseado”.

En este trabajo incansable, cada uno de los integrantes de la banda obtuvieron menciones con respecto a su rol: Julián Bregliano, intérprete de John Lennon ganó el Premio John Lennon de la Paz y el Premio Cavern “Mejor John”. El entrevistado, Hernán Migliano obtuvo el Premio Cavern “Mejor Paul McCartney” y filmó la publicidad norteamericana (My Martha) ganadora de un Premio Globo de Oro. Por otro lado, Ignacio Molina, intérprete de George Harrison gano el Premio Destacado Guitarrista del ambiente Beatle y el Premio Cavern “Mejor George”. Por último, Julián Gramano, tuvo el orgullo de recibir la mención “Mejor Ringo”, entre otros que obtuvo esta banda a lo largo de los años.

Antes de concluir la entrevista, Hernán nos cuenta los proyectos a futuro: “Los Beatles en su discografía tienen más de 360 temas y la verdad es que siempre vamos rotando. Teatralmente este es el espectáculo que vamos a seguir haciendo durante este año, y como viene muy bien, creemos que vamos a seguir. Lo que sí cambiamos bastante son los shows que quizás son más temáticos y podemos hacer en profundidad alguna época en particular, sea Psicodelia o la última época que es La Terraza o el Álbum blanco. Hay veces que nos vamos más abajo, a 1958, que es cuando ellos todavía no eran conocidos y hacían covers. Nosotros reproducimos temas de esa época. Hay mucho material para hacer”.

La cita para ver a 4 BeatleBand es, entonces, el 22 de septiembre a las 21:00, en el Cine Belgrano. Las entradas pueden adquirirse en Faber Librería (Saavedra 52) u online en www.plateavip.com.ar