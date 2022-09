"¿Quién es la máscara?" debuta en el prime time de Telefe

El humorista Roberto Moldavsky, uno de los "investigadores" que deberá descubrir a las voces en el certamen "¿Quién es la máscara?" que Telefe estrenará hoy bajo la conducción de Natalia Oreiro, confesó que su participación en el ciclo "es un legado de Gerardo Rozín".

"Gerardo me habló de este programa hace años; me dijo que era un formato que había que traer. Cuando empezó la movida de que iba a estar en Telefe, me dijo: 'Si te lo llegan a proponer, hacelo como sea y no te lo pierdas'. Y cuando me lo propusieron, eso me condicionó", evocó Moldavsky.

"¿Quién es la máscara?" debutará hoy, a las 22.30, con foco en 24 famosos que cantarán durante el programa con sus identidades ocultas a través de elaborados trajes hasta develar el anonimato.

En el rol de "investigadores" de la identidad de los enmascarados estarán, además de Moldavsky, la mediática y empresaria Wanda Nara, la cantante Karina "La Princesita" y la actriz y conductora Lizy Tagliani, quienes a través de su intuición e imaginación tendrán que develar quiénes son los personajes.

El programa que marcará el debut de Oreiro como conductora, se podrá ver de lunes a jueves y los domingos por Telefe y también estará disponible en Pluto TV y en Mi Telefe.

Sobre su presencia en el ciclo, Tagliani reveló que "cuando se empezó a correr el rumor de que iban a hacer este programa, lo primero que hice fue llamar para decir que quería estar. Sobre todo, cuando me enteré que iba a estar Natalia Oreiro, porque la había conocido en Rusia trabajando en 'Por el mundo', además de seguirla en todas sus telenovelas".



¿Cómo es la dinámica, interacciones y roles de cada uno de ustedes?

Roberto Moldavsky: A diferencia de lo que se esperaba, tengo que ser el serio acá. Porque después de Lizy y Wanda Nara, es todo muy complicado y tengo que poner un orden para que el programa funcione. Si bien lo dirige Natalia, en los investigadores la dinámica está muy clara: Karina es la alumna aplicada, la que se sienta en el banco de adelante; en el fondo están Lizy y Wanda tirando tizas y haciendo quilombo, y yo tratando de decirles "chicas, paren un poco que hay un programa que tenemos que hacer".

Lizy Tagliani: Nos llevamos bárbaro; nos divertimos mucho. Wanda Nara y yo somos las desastrosas. Karina y Moldavsky están muy pendientes de saber quiénes son los enmascarados y averiguan mucho, hacen los deberes perfectamente. Nosotras a veces nos empezamos a copiar porque nos perdemos viendo lo que hacen, bailando y cantando las canciones. Y después cuando llega el momento, no tomamos notas y no sabemos qué había pasado; somos más dispersas.



¿Qué les generó más interés de esta propuesta televisiva?

Karina "La Princesita": La búsqueda de diversión que tiene el programa y su público muy variado en cuanto a edades y generaciones. Los niños se van a prender porque les entra todo mucho por lo visual y los trajes les van a llamar mucho la atención. Y además es un juego que lo puede disfrutar toda la familia. No es un big show que apunta a ver cómo cantan o quién es más talentoso, sino a descubrir quién es la persona.

RM: Descubrir a una persona que está cantando en un traje increíble que no podés ni develar la altura que tiene ni dónde tiene los ojos de lo fuerte que es el trabajo detrás de eso. Quise conocer a los que hicieron los trajes porque es una cosa de locos. Lo que me sorprendió para bien es que el nivel que se tiene acá es igual a cualquiera de las otras versiones que tiene el programa en el mundo. TÉLAM