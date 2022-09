Juntos por el Cambio se impuso en Marcos Juárez

BUENOS AIRES, 12 (NA). - Juntos por el Cambio, de la mano de la candidata a intendenta Sara Majorel, retuvo ayer el control del distrito por una diferencia contundente -55,15% contra 38,49%- sobre su adversaria Verónica Crescente, del Frente Unidos por Marcos Juárez, que tenía el apoyo del Partido Justicialista y del gobernador de la provincia, Juan Schiaretti.

La ciudad, que históricamente fue gestionada por el vecinalismo en alianza con el gobierno provincial peronista, está gobernada desde 2014 por el macrista Pedro Dellarosa, quien finaliza su segundo mandato y propuso como sucesora a Majorel.

"Felicitaciones @saramajorel y @DellarossaPedro! ¡Marcos Juárez continúa en la senda del cambio! ¡El KM 0 de Cambiemos nos sigue dando fuerzas para luchar por una Córdoba y una Argentina de progreso!", tuiteó el jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, el cordobés Mario Negri, quien estuvo en el búnker de Juntos por el Cambio.

"Estamos celebrando en Marcos Juárez una victoria que supera todas nuestras expectativas. Esta es mérito de los vecinos, por sostener una gestión de ocho años marcados por el progreso y el crecimiento", agregó el radical mediante un comunicado.

Para Negri, "esta elección simboliza mucho" porque a su entender Marcos Juárez es el "kilómetro cero de Cambiemos y esto se sigue demostrando".

"Acá tenemos un gobernador que jugó muy fuerte, tiró con recursos y toda su imagen pensando que el resultado iba a ser otro", finalizó, en referencia a Schiaretti.

Por su parte, el diputado nacional del PRO, Omar de Marchi, también expresó su satisfacción por el resultado, haciendo hincapié -al igual que Negri- en el valor que tiene haber derrotado al "aparato del peronismo cordobés".

"Es la primera victoria de varias en el país, hasta que el kirchnerismo sea un mal recuerdo", se entusiasmó el mendocino, que piensa este triunfo como el puntapié inicial de una seguidilla de victorias que desembocará con la recuperación del gobierno nacional a manos de Juntos por el Cambio.

También se sumó a los festejos el expresidente Mauricio Macri por medio de un tuit. "Si no está roto, no lo arregles. Felicitaciones a todos los marcojuarenses por mostrarnos que el equipo es más importante que las personas. Gran victoria de Sara Majorel, JxC y reconocimiento a Pedro Dellarossa", señaló el referente opositor.

Además, hizo lo propio el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"Felicitaciones @saramajorel y @DellarossaPedro!!! Continuación asegurada para una propuesta sólida basada en el diálogo y con la convicción que dan nuestros valores. El triunfo ya se sentía en la energía que había el jueves cuando los visité allá en el KM cero del Cambio. Vamos!!!", expresó el alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la misma red social.

Este distrito del sudeste de la provincia de Córdoba, pese a no tener peso en términos demográficos, detenta una importancia simbólica peculiar, ya que es considerada por Juntos por el Cambio como el "kilómetro cero" de su proyecto político. Sucede que en 2014 Cambiemos obtuvo en Marcos Juárez la primera victoria del largo camino que llevó a Macri a la Casa Rosada, un año más tarde.

La importancia que tiene el distrito para Juntos por el Cambio quedó plasmada en las visitas que realizaron las principales figuras de la alianza durante las últimas semanas, como las de Macri, de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la diputada nacional María Eugenia Vidal.

La provincia de Córdoba, en general, es considerada por el PRO como "la cuna" de su proyecto político por el apoyo abrumador y decisivo que obtuvo allí en el 2015, cuando Mauricio Macri le ganó la elección presidencial a Daniel Scioli.

En el balotaje, la ventaja de Macri sobre el ex candidato del Frente para la Victoria fue mínima, lo cual resignificó el voto cordobés, sin el cual Juntos por el Cambio no hubiera accedido al poder a nivel nacional.