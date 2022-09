La Vecinal del barrio Belgrano pide a Fiscalía que tome cartas en el asunto

Las controversial relación que mantienen la gestión municipal y las autoridades vecinales del barrio Belgrano, como consecuencia de la discrepancia desatada por la ubicación de Jardín de Infantes post pandemia que la provincia planea instalar en esa jurisdicción y por la autorización al Nuevo Loteo Belgrano, suma un capítulo más con la queja iniciada en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) con sede en Rafaela.

Los vecinos subrayan que recurren a esta instancia judicial ante la indiferencia de la Municipalidad y de la empresa ASSA, ante un reclamo que lleva 18 años.

En la nota ingresada al MPA el 22 de agosto pasado, con sello de recepción dos días después, los representantes vecinales solicitan formalmente que “se investigue la posibilidad de contaminación ambiental con riesgo sanitario que ocurre en nuestro barrio”.

Explican y se quejan porque “el sistema cloacal está colapsado, por lo que en ocasiones de lluvia, aún escasa, rezuman líquidos cloacales en la zona de calle Las Colonias esquina Montes de Oca y La Plata. El problema es de larga data, y ninguna autoridad da respuestas satisfactorias ni mucho menos soluciones”.

Luego comentan con preocupación que “el hecho adquiere características indeseablemente particulares dada la exposición a los líquidos que sufren los alumnos de la Escuela Languier, sita en Las Colonias y Montes de Oca, ya que en esas ocasiones no pueden salir ni entrar a la escuela sin verse obligados a estar expuestos a ellos”.

Además, advierten que la situación sumará inconvenientes debido a que “la Municipalidad de Rafaela ha dado las aprobaciones iniciales para la construcción de un loteo (Nuevo Loteo Belgrano) que empeorará la situación de varias maneras: una es que a su finalización se conectarán más de 100 nuevos lotes con sus construcciones al sistema cloacal, y otra es que se están construyendo como parte del loteo dos reservorios pluviales y en el caso de una de ellos, el denominado R2 sobre calle Montes de Oca, sería el resumidero natural de los efluentes cloacales excedentes. Asimismo, las características constructivas no coinciden con lo planos de obra, y la profundidad que alcanzará será muy peligrosa para la vida de niños, adultos y pequeños animales, ya que será un espacio totalmente abierto al público emplazado en un lugar de esparcimiento vecino a una escuela primaria y jardín de infantes”.

Y cierran la nota manifestando que el Gobierno Municipal “no presta atención a ninguno de nuestros reclamos públicos y privados, que están avalados por cientos de vecinos, de manera que intentamos con esta iniciativa que alguien vele por los derechos y la salud de los vecinos y la preservación del medio ambiente. Para ello, es necesario actuar, deslindar responsabilidades y resolver estos problemas”.



TODO VA A

EMPEORAR

Una ampliación, en nota adjunta, del 31/8/22, con la firma del vicepresidente del barrio Belgrano, Rafael Barreiro, se indica como antecedente que “Existen quejas documentadas en la sede de la Vecinal del Barrio. La documentación prueba que es un problema de larga data, más de 18 años. En su momento hasta generó una Ordenanza Municipal instando a la empresa provincial responsable a resolver con urgencia el grave problema. Hay constancias de otras notas de la Dirección de la escuela Languier, ubicada en una de esas esquinas y de la Comisión Vecinal (período 2022/2024) ante distintos entes”.

Se explaya advirtiendo que “la persistencia de malos olores casi permanentes, es muy claro el riesgo sanitario que sufren los vecinos. No es necesario remarcar la posibilidad de transmisión de todo tipo de enfermedades transmisibles por materia fecal, así como la atracción que ejercen los líquidos sobre roedores e insectos. Es bien conocida la relación entre las cucarachas y los escorpiones también”.

Finalmente refuerza el temor del vecindario por el agravante que puede significar la autorización del Municipio para el desarrollo del denominado Nuevo Loteo Belgrano, inmediatamente adyacente en su extremo norte. “Eso presupone la autorización para la comercialización inminente de más de 100 nuevos lotes que tendrán derecho a conexiones cloacales en un futuro muy cercano También forma parte del nuevo loteo la construcción de reservorios pluviales a cielo abierto, uno de los cuales (R2, norte) está siendo construido en ese lugar, enfrente de la escuela, sobre calle Montes de Oca. Es obvio que dicho reservorio contendrá durante las lluvias el agua del ‘lavado de calles’ que hace a los excedentes pluviales, arrastrando hace el reservorio también los excedentes cloacales, agravando notoriamente el cuadro”. En este punto, Barreiro informa a los fiscales que “está en discusión en sede judicial civil la eficiencia de los reservorios. Existe toda una serie de objeciones que se explicarán por cuerda separada, pero que tiene íntima relación con otro tipo de contaminación futura, la de las napas freáticas por permeabilidad de los barros depositados en el fondo de los reservorios”.



INCOMPATIBILIDAD

MANIFIESTA

Más adelante, expresa el malestar de los vecinos que “llevan muchos años sufriendo estos peligros, y nadie lo resuelve ni da una explicación. El Municipio local dice que la responsable es la empresa provincial, y esta que los controles necesarios dependen del Municipio.

En otro tramo, denuncia una circunstancia reñida con la transparencia que debe observar la administración municipal debido a que “ciertos empleados desarrollaron como asesores privados -a pesar de la incompatibilidad manifiesta- el diseño de los reservorios pluviales, y sus compañeros de trabajo, ya actuando como empleados municipales, los aprobaron. Esa modalidad, probada en sede judicial, vicia de nulidad cualquier informe o control que el Municipio efectúe al respecto de estas cuestiones, cuando debiera ser el controlador natural”.

Finalmente, pone en conocimiento de MPA que “la causa civil -Juzgado de la IV Nominación- se encuentra sin Juez al momento, y la instancia última de apelación al desarrollo de los reservorios se encuentra en la Cámara de Apelaciones sin resolución. Mientras tanto la construcción del loteo sigue su marcha, el R2 mencionado tiene una profundidad mayor que la permitida por la ley y reviste también peligrosidad por riesgo de ahogamiento de pequeños animales o criaturas que juegan cotidianamente en los alrededores”

Finalmente, aclara que “existen denuncias penales en este MPA -de las que soy promotor y querellante, antes de la existencia de esta Comisión Vecinal- sin ningún tipo de resolución. (Desobediencia a una orden judicial relacionada con estas cuestiones)”.



GESTIONES

INFRUCTUOSAS

También por nota, del 25 de abril 2022, la Comisión Vecinal se dirigió al presidente de Aguas Santafesinas, Hugo Morzán refiriendo “inconvenientes en barrio Belgrano por mal funcionamiento del sistema cloacal”.

Tras plantearle la problemática descripta más arriba le solicitan que “intervenga de manera directa”.

“Nos han explicado -le señalan- que es de muy difícil solución, lo que se puede entender, pero es inaceptable que con el correr del tiempo no se solucione”.

“Esperamos -y exigimos, con cortesía, pero con firmeza, dado el caso- que se realice como mínimo un análisis serio de la cuestión y se conozcan públicamente los alcances del problema. Y a partir de eso, cómo y en qué plazos se puede solucionar, para lo cual cuenten con nuestra colaboración y comprensión”, concluye el escrito, pero hasta el momento no recibieron ninguna devolución.

Otro precedente, es la nota entregada, el 28 de marzo de 2017, al responsable de la sucursal Rafaela de ASSA, Carlos Maina, con la firma de la Comisión Directiva de la Vecinal y la Dirección de la Escuela Languier, medio por el cual le expresaron “la disconformidad con el servicio de ASSA, del cual Ud. es gerente.

En un tramo de la redacción le comentan, con relación al olor que emana de las cloacas, sita en calle Las Colonias, en especial en la cuadra comprendida entre las calles Montes de Oca y Barcelona, que allí “se encuentra ubicada la Escuela Languier, y tanto los niños como el personal educativo, deben convivir con los olores cloacales permanentemente, sabiendo lo que esto conlleva para la salud humana”

En ese entonces, el pedido fue que “por algún profesional que pueda verificar el estado de la obra cloacal de este sector del barrio Belgrano, como así también el arreglo o lo que fuera necesario para solucionar este penoso inconveniente en el que se encuentran los vecinos”.