Movilización de vecinos que se oponen a la localización del nuevo Ecopunto 2

La iniciativa del Gobierno local, para construir un segundo Ecopunto (el otro está ubicado en ruta provincial N° 70, frente al Cementerio municipal) en la intersección de avenida Gabriel Maggi e Italia, fue remitida al Concejo a comienzo de agosto pasado y aprobada por unanimidad el 18 del mismo mes, pero una vez enterados de la sanción, los residentes aledaños a la intersección de las avenidas comenzaron a reunirse para solicitar su relocalización.

Los fondos necesarios para los trabajos, unos $ 17 millones, serán provistos por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia.

Entre los beneficios de la nueva estación se menciona que permitirá a los vecinos y vecinas del sector noreste acercar sus residuos y “generará un impacto ambiental positivo permitiendo ampliar los servicios de disposición existentes, aumentando el recupero de materiales reciclables, minimizando la aparición de micro basurales y generando mano de obra a los recicladores urbanos”.

El predio ocupará alrededor de 2000 metros cuadrados, y estará rodeado por un gran espacio verde que hoy tiene el área. Además contará con una estación fija de residuos especiales, doce volquetes para la disposición diferenciada de recuperables, iluminación led, cerco perimetral, oficina, sanitarios, depósito y área de prensado de materiales.

Todas estas estructuras permitirán conformar el espacio adecuado para asegurar que los residuos puedan ser gestionados, posibilitando su correcto tratamiento o disposición final.



LAS QUEJAS

Días después de la aprobación del proyecto, vecinos frentistas y de las adyacencias, se concentraron en el terreno en cuestión e hicieron oír su oposición. El primer planteo expresó el malestar porque se enteraron por los medios de comunicación de la propuesta.

Otro reclamo fue que ese espacio estaba destinado para construir una plaza, algo muy necesario para el sector porque tienen dos espacios recreativos a más 7 cuadras a la redonda.

No escapó al desacuerdo que provoca el Ecopunto 2 que, más allá de que no llegarán residuos orgánicos, muchos sólidos van a llegar con sustancias pegadas que atraerán insectos y roedores que luego se esparcirán en la zona y convertirán al lugar en un foco infeccioso.

Asimismo, los memoriosos recordaron que unos 40 años atrás, en ese mismo espacio había un basural a cielo abierto y fue una lucha incansable y traumática de los vecinos para erradicarlo.

El sentimiento compartido por todos, y con pesar, es que “hubo que esperar mucho por el progreso del barrio y para ir ganando en calidad de vida y ahora con esta decisión todo vuelve para atrás” como lo expresó tajante uno de los vecinos en el anterior encuentro.



EVALÚAN

OTRO LUGAR

En la convocatoria de antes de ayer, los planteos fueron los mismos aunque se exteriorizó con fuerza la firme decisión de revertir la decisión gubernamental.

En diálogo con diario LA OPINIÓN Romina Simonelli ratificó: “No estamos en desacuerdo con el Ecopunto, por el contrario, nos parece un buen proyecto, pero no coincidimos con el lugar donde lo quieren poner”.

“En principio -continuó- hay que decir que los vecinos le compraron los loteos (alrededor y en inmediaciones del predio apuntado para la nueva estación de residuos) a la Municipalidad y en ese lugar había un cartel donde se indicaba claramente que tenía como destino una plaza o un espacio verde y ahora nos encontramos con este depósito de residuos”.

A su vez, contó que hubo un acercamiento del Gobierno para buscar consenso. “El miércoles vino gente del Municipio a conversar con nosotros y lo que le planteamos es que la avenida (Maggi) quedó muy linda y es muy importante para los vecinos porque se pudo sacar el tránsito pesado porque antes había un gran movimiento y se lo traslado por seguridad, pero nos encontramos que, según el proyecto, van a entrar y salir aproximadamente unos doce camiones por día, llevando y trayendo contenedores, entonces, por un lado, desvían los camiones, y por otro, ahora vuelven y van a complicar el tránsito por la avenida otra vez”, sostuvo la vecina

En otro orden, Simonelli indicó que sugirieron lugar alternativo “por avenida Italia, pasando calle Corti, más precisamente donde está la antena, en el lugar donde se limpian los adoquines”.

Finalmente, reveló: “Ayer (por el viernes último), gente de la Municipalidad se reunió con un pequeño grupo de referentes para conversar sobre este tema, porque en el anterior encuentro se juntaron varias personas, unas 10 o 12, y mucho no les gusto porque preferían un ámbito más chico para no entrar en conflicto". Nos informaron que “nos están escuchando, que quieren saber de nuestra propuesta y nos comunicaron que en la semana nos iban a dar una respuesta, que están evaluarlo correrlo. Nos pidieron también que la ‘juntada’ de este sábado no la llevemos adelante, pero decidimos hacerla igual porque la gente ya estaba informada, pero también porque como mensaje tiene que quedar claro que no vamos a bajar los brazos porque no queremos que pase lo mismo que con avenida Italia (desde Brasil a Maggi se implantó un solo sentido de circulación y la Vecinal y comerciantes todavía resisten el cambio por inconsulto e inconveniente)".