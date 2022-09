Robo en ferretería: dos veces en un día

El jueves último un comercio del rubro ferretería fue robado en dos oportunidades en el mismo día.

Es así que personal policial de la Comisaría Seccional 13a. tomó conocimiento que el día jueves pasado la ferretería en cuestión, ubicada en calle Ameghino en barrio 30 de Octubre, fue víctima de un hecho de "hurto".

En momentos en que un empleado se encontraba atendiendo el mostrador del local, ingresaron dos sujetos, uno delgado de 50 o 60 años con buzo gris, pantalón deportivo azul y gorra gris, quien preguntaba precios de las herramientas. Mientras tanto, su acompañante, los miraba.

Luego de retirarse, un cliente le dijo al empleado que había notado que uno de los jóvenes portaba algún elemento. A través de la cámara de vigilancia del local pudieron confirmar que el más joven se había guardado un set de herramientas Daewoo valuado en $10.000 pesos.

Pero no todo quedó allí ya que observando las imágenes pudieron notar que esas mismas personas en el transcurso de la tarde, cerca de las 16:00 del mismo día, habían realizado idéntica maniobra con un taladro inalámbrico marca Daewoo color naranja.

En las imágenes grabadas, personal policial pudo identificar rápidamente a uno de los autores, identificado por su alias como "Pillito" M.



DETENCIÓN

Contando con la identidad del malviviente, más otras pesquisas, se pudieron determinar los lugares frecuentados por "Pillito" M., y con mandato legal, en horas del mediodía de ayer se allanaron dos viviendas.

La primera se encuentra ubicada en calle Santiago Rodríguez al 300 -barrio Barranquitas- y siendo las 13.00, en ese sitio se pudo concretar la detención de Miguel Angel M. alias "Pillito", de 54 años, secuestrándose prendas de vestir.

Idéntica medida se adoptó en una vivienda de calle Lavalle al 1500 donde reside la exmujer del detenido, secuestrándose una campera que tendría relación con el hecho.



AGRESOR DETENIDO

EN HUMBERTO PRIMO

Efectivos de Comisaría 7a. de Humberto Primo se constituyeron en un pub de la localidad por una gresca entre personas.

El personal se dispuso a actuar intentando separar a las partes, y fue cuando un sujeto de 51 años atinó a agredir a una oficial. Fue así que los uniformados lo aprehendieron y trasladaron a sede policial, donde se los encausó por el delito de resistencia a la autoridad.

Finalizadas las actuaciones de rigor, recuperó su libertad, por orden del Fiscal en turno.



PEDIDO DE

PARADERO

Efectivos de Comisaría 7a. de Humberto Primo recepcionaron una denuncia a una mujer de 39 años, quien les dio cuenta que fue pareja del señor Marcelo Baretta, de 41 años.

Dijo además que están separados y por ese motivo tienen poca relación, pero

que ha escuchado comentarios de amigos de él, que lo están buscando porque hace unos días ninguno conoce su paradero.

En fecha 5 de septiembre, uno de ellos lo dejó en cercanías del camino que da a un lugar conocido como “Chúcaro”, donde sería recogido por personas que lo llevarían a Santa Fe, y que luego regresaría a Humberto Primo.

Pero después de eso, no han vuelto a saber de él porque no responde las llamadas ni los mensajes a su teléfono celular. La denunciante expuso que fue a su casa a corroborar si podía encontrarlo, sin tener resultados. Además, contó que su moto permanece en ese domicilio.