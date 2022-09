El domingo de Liga Rafaelina

Será una jornada con fútbol de Liga Rafaelina y horarios adelantados ante la disputa del superclásico entre Boca y River (17 hs).

Los encuentros del fútbol doméstico serán los siguientes:



PRIMERA A: 11.30hs Atlético de Rafaela vs Dep. Tacural (Leandro Aragno), 14.30hs Ben Hur vs Dep. Aldao (Rodrigo Pérez); 15.30hs Dep. Ramona vs Ferrocarril del Estado (Mauro Cardozo).



BROWN GANÓ EN SUNCHALES



Ayer tuvo continuidad la fecha 11 del Clausura de la A con el juego entre Libertad y Brown, con victoria para el conjunto de San Vicente por 3 a 1.

Berazategui (11m PT), Muñoz (11m ST) y Bracaccini anotaron para Brown. El descuento lo marcó Enzo Fernández (18m ST).

En Reserva fue 1 a 1.



Las posiciones: Ben Hur 26 puntos; 9 de Julio 24; Ferrocarril del Estado 18; Quilmes 18; Brown 17; Sportivo Norte 16; Atlético Rafaela 15; Dep. Aldao 15; Dep. Ramona 14; Peñarol 14; Libertad 13; Tacural, Florida y Argentino de Vila 12; Unión 12; Atlético (MJ) 12; Bochazo 8 y Talleres 4.



PRIMERA B. La fecha 3 del torneo Reválida tendrá continuidad hoy:



ZONA NORTE



Viernes 09/09: Sp. Roca 0 vs Tiro Federal 0. Domingo 11/09: 11.30hs San Isidro vs Ind. Ataliva, 12.00hs Belgrano vs Ind. San Cristóbal, 14.30hs Argentino Humberto vs Dep. Bella Italia. Libre: Moreno de Lehmann.



LAS POSICIONES: Moreno 6, puntos; Dep. Bella Italia 3; Tiro Federal 3; Belgrano 2; Ind. Ataliva 2; Arg. Humberto 2; Ind. San Cristóbal 1; San Isidro 1; Sp. Roca 1.



ZONA SUR



Viernes 09/09: La Hidráulica 1 vs Def. de Frontera 1, Atlético Esmeralda 0 vs Juventud Unida Villa San José 0. Domingo 11/09: 11.30hs Dep. Josefina vs Zenón Pereyra, 11.30hs Sp. Santa Clara vs San Martín de Angélica, 16.00hs Dep. Susana vs Libertad EC.



LAS POSICIONES: Dep. Josefina 6, puntos; Zenón Pereyra 6; Juventud Unida 5; La Hidráulica 5; Fed. De Frontera 4; Santa Clara 3; San Martín 3; Atl. Esmeralda 1, Libertad EC 0, Dep. Susana 0