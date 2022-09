Ginóbili ingresó al Salón de la Fama en emotiva ceremonia

Llegó el día tan esperado por todos los amantes del deporte en Argentina, sobre todo aquellos aficionados de la naranja. Manu Ginóbili ingresó oficialmente al Salón de la Fama en Springfield, una ciudad que ha respirado básquet al 100% en las últimas horas. Y es que después de horas en donde los lobbys de hoteles fueron un desfile constante de leyendas, es momento de que todos se junten en el Symphony Hall para la ceremonia de inducción de la Clase 2022, que tiene al bahiense como centro de todas las miradas.

Luis Scola, Fabricio Oberto, Andrés Nocioni y Pepe Sánchez, integrantes de la mítica Generación Dorada del básquet argentino, llegaron al Salón de la Fama para acompañar a Manu Ginóbili, lo mismo que el entrenador Julio Lamas.

Manu fue presentado por Tim Duncan, a quien bromeó con "Estas seguro que no preferís hablar vos?"

Continuó Manu: "Estoy acá por haber sido parte de un equipo, uno de los más importantes de los 2000, no por los logros individuales, y por haber ganado el oro con Argentina y la Euroliga". Pero hoy también quiero hablar de los equipos que no fueron tan exitosos y fueron pasos para llegar hasta aquí. Todo comenzó a los seis, siete años, en Bahía Blanca, a una cuadra de casa (...) fue un gran lugar para desarrollarme. Ahí jugué hasta los 18 años y me convertí en profesional"."Jugué en Andino de La Rioja, después en mi ciudad con mi hermano Sepo. Durante mi crecimiento gradual estuve siendo parte de los equipos de la Selección y después Italia, con Reggio Calabria, ellos confiaron en mi y tuve grandes líderes. Después el salto a Virtus Bologna, donde Ettore Messina me enseño muchísimo, muchas gracias coach. La experiencia italiana fue muy valiosa para mí, me convertí en el jugador que fui en la NBA y también en el hombre que fui".

“Fueron 16 años en San Antonio, con el mismo coach. Representando los mismos colores, ciudad. Tantos amigos, tantas experiencias increíbles. Tengo mucha gente para agradecer”.“Pop, ¿qué puedo decir de vos? Seré corto esta vez, pero fuiste tan importante para mí y para mi familia. Nunca podré agradecerte lo suficiente...”“Tim Duncan. Aprendí tanto de vos. Cómo ser un ejemplo en la cancha...”“Tony Parker. Nunca dejamos que nuestros egos nos alejaran. Sabíamos cuándo era tu tiempo y cuándo era el mío”.

Manu también agradeció a muchas más personas de los Spurs, desde los directivos hasta los analistas de video. "R.C. Buford, gracias por elegirme". "A la ciudad, a la comunidad, gracias a todos".