Atlético: no podés fallar

Atlético de Rafaela recibe este domingo a San Telmo en una de las cinco finales que le quedan y buscará quedarse con los tres puntos, algo que de visitante no consiguió en todo el torneo y que de local lo pudo hacer en seis ocasiones. Es un partido clave pero no definitorio.



El encuentro, válido a la fecha 33 de la Primera Nacional, comenzará a las 19.30hs y tendrá el arbitraje principal de Nazareno Arasa.



La ‘Crema’ viene de perder 1-0 con Chaco For Ever y el ‘Candombero’ de golear 4-1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Ambos llegan con urgencias de puntos y la necesidad de escaparle a la zona roja. Atlético tiene 30 puntos, San Telmo un poquito más aliviado 35.



En relación al 11 titular del pasado encuentro el DT Ezequiel Medrán optará por realizar una modificación. Sale Juan Galetto y el que ingresa es Agustín Bravo. Esto provoca un corrimiento de piezas en el fondo, pasando Torres al lateral derecho y Bravo al izquierdo.



En el banco de relevos están Nahuel Pezzini, Jonatan Fleita, Juan Galetto, Mateo Castellano, Franco Bellocq, Marco Borgnino, Franco Faría, Guillermo Funes y Mauro Albertengo.



Finalmente el Bicho Nicolás Aguirre no podrá estar debido a una molestia muscular en el gemelo de su pierna derecha. Emiliano Romero también sigue con su puesta a punto tras sufrir un traumatismo articular en su rodilla derecha.



Luego de enfrentar hoy a San Telmo, Atlético visitará a Gimnasia de Mendoza, recibirá a All Boys, irá con Güemes en Santiago del Estero y cerrará con Deportivo Riestra.



Las posibles formaciones y datos del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Agustín Bravo; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Alex Luna y Jonás Aguirre; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. DT: Ezequiel Medrán.



SAN TELMO: Tomás Sultani; Leandro Hertel, Damián Toledo, Angel Villagra; Rodrigo González, Juan Requena, Ramiro Lopez, Ramiro Luna; Jonathan Cañete, Gianluca Pugliese y Juan Zurbriggen. DT: Fabián Lisa.



Estadio: Monumental.

Árbitro: Nazareno Arasa.

Asistentes: Javier Mihura y Emanuel Serale.

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Hora: 19.30

TV: TyC Sports Play

Radios: Colón FM 91.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 100.1 / LT28 AM 1470 - FM 96.5