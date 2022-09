Una cooperativa rosarina exportará cerveza a China

El secretario de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, Germán Burcher, participó de la presentación en Rosario del Paraná Limitada, un grupo cooperativo de diez cerveceros artesanales rosarinos que elaboran la cerveza de marca Charo para su comercialización en el extranjero. Durante la presentación en el Centro de Negocios Internacionales del Ente Administrador del Puerto de Rosario (Enapro), los miembros de la cooperativa anunciaron el próximo arribo de su producto al mercado chino.

Los integrantes de dicha entidad asociativa fueron parte de un programa para grupos exportadores de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y la Fundación ICBC, el cual busca facilitar y potenciar el acceso de las PyMEs a los mercados externos. En el marco de esta iniciativa, la asociatividad no se limita solamente a facilitar el proceso exportador, sino que se constituye en una instancia práctica formativa para conocer los pormenores del comercio internacional. En su proceso de consolidación, los elaboradores de la cerveza Charo cuentan con el apoyo del gobierno de Santa Fe, a través del programa de Asociatividad para Exportar que ejecuta la Secretaría de Comercio Exterior.

En la oportunidad, Burcher señaló que “cuando los escuchaba relatar la historia de esta cooperativa pensaba en cómo no apoyar un proyecto de esta naturaleza, esa pasión que le están poniendo a este proyecto que, seguramente, va a ser un caso de éxito para transmitir. Esto surge de la articulación entre distintos actores, con las secretarías de producción local, con agencias de exportación, la Cancillería, con fundaciones, que juntos potenciamos y articulamos esfuerzos”.

Además, afirmó: “Nos llena de orgullo porque dentro de los objetivos de la Agencia Santa Fe Global, uno de los más importantes es incrementar el número de pymes exportadoras y lo que hacemos es buscarles mercados. Hoy en Santa Fe tenemos 700 pymes que exportan a lo largo del territorio provincial, son 88 localidades las que tienen una empresa exportadora, pymes artesanales que generan divisas genuinas que ingresan al país, obteniendo mejores ingresos para sus trabajadores asociados”.

En tanto, el director de Economía Social, Emprendedorismo y Agricultura Familiar, Guillermo Tavernier, afirmó que “pensar en exportar cerveza artesanal a China es un gran desafío, ya que es un rubro que se venía desarrollando en la economía local o regional. Poder vender la identidad de Rosario y la mano de obra santafesina al mundo es una gran alegría. Es un gran ejemplo este proyecto, que arrancó de manera individual, y que a partir de los sueños se unieron. Esa es la impronta del cooperativismo”.

A su turno, el coordinador del grupo exportador, Gastón Raggio, agradeció el trabajo de la Secretaría de Comercio Exterior, porque “no podíamos haber hecho esto sin este acompañamiento; las pymes no se pueden internacionalizar si no es de la mano del Estado, es imposible”.

“Comenzamos con que cada una de las empresas mantendría su marca e individualidad; luego a querer dar un paso más, avanzar en la integración y el asociativismo. Lo excluyente en el asociativismo de comercio exterior es la vocación asociativa, no hay nada más importante, que el grupo tenga la vocación de cooperar y no de competir. Así comenzamos a trabajar, quisimos una marca propia que tenga que ver con Rosario, queríamos tener una fuerte identidad rosarina”, explicó Raggio.

Por su parte, el presidente de la cooperativa, Guillermo Martínez, relató: “Soy cervecero desde hace muchos años y con el tiempo nos fuimos conociendo con otros colegas, intercambiando cervezas y experiencias, se fue generando un grupo de amistad, y de a poco comenzamos con la idea de formar nuestra cámara, así que se formó un grupo interesante de trabajo, que derivó en la posibilidad de gestar un proyecto exportador, que se fue dando naturalmente. Hace casi cuatro años comenzamos con este proyecto y estamos muy agradecidos con las instituciones que nos apoyaron. Ahora somos diez micropymes, cervecerías muy chicas, con mucha pujanza, que vamos a representar en conjunto, con una marca, a la ciudad de Rosario”.

De la actividad también participaron el presidente del Enapro, Guillermo Miguel; el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Rosario, Ricardo Lorenzo; y la directora Ejecutiva de Fisfe, Sol Gonzalez; el titular de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario (Casar), Sergio López; concejales de la ciudad de Rosario; y representantes de los emprendimientos cerveceros que integran la cooperativa; entre otras autoridades.