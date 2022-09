Ser maestros, 75 años después

Por Edgardo Peretti



Superadas algunas instancias que conmovieron nuestra sociedad en todos sus estamentos, numerosas agrupaciones vuelven a mostrar sus actividades acorde a sus experiencias y propuestas.

Este bien podría ser el caso de las entidades que agrupan a ex alumnos de los diversos establecimientos educativos, quienes – por aquella razón - debieron postergar en su momento algo tan sensible a los recuerdos como lo es el reencuentro de promociones.

Quizás por ello es que casi a diario vemos como se presentan programaciones. Tal es el caso del Centro de Ex Alumnos de la Escuela Normal Domingo de Oro que ya anuncia sus actividades para el segundo sábado de noviembre (en este caso, el 12), nominado como “Día del Ex Alumno Normalista”.

En esa jornada serán agasajadas las promociones que cumplen (y cumplieron) sus 75 años de egresados (1946 y 1947), como así también las de 1970, 1971 y 1972 (50 años) y las correspondientes a 1995, 1996 y 1997 (25 años). Hay que destacar que no se referencia a una Promoción 1945, ya que en ese año se cambió el plan de estudios, pasando de cuatro a cinco años.

Precisamente, la entidad organizadora (que fuera fundada en el año 1938) nos ha hecho llegar la fotografía que ilustra este trabajo y que muestra a los egresados de la Promoción 1946 de Maestro Normales Provinciales posando para la historia en el frente de su querida Escuela Normal.

La imagen es todo un símbolo de un momento y de una época. Por supuesto que muchos de ellos ya no están, pero su mención en este mismo espacio, implica un reconocimiento, un homenaje muy sencillo a la inmensa vocación de la docencia.



ACTUAL DIRECTIVA DEL CEA

En este momento, el Centro de Ex Alumnos de la Escuela Normal Domingo de Oro está conformado de la siguiente manera. Presidente: Silvia Luiselli; Vicepresidente: Analía Aschieri; Secretaria: Susana Valenti; Prosecretaria: Raquel Boggero; Tesorera: Susana Bossana; Protesorera: Mónica Véliz; Vocales: Mónica Buffa, Liliana Pochettino, Gonzalo García, Franco Bertolín, Eduardo Eberhardt, Susana Marchetti, Belkis Barrios e Inés Grande. Asesora: María de los Milagros Garetto.