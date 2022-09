Unión busca oxígeno ante Juventud

Unión de Sunchales recibirá este domingo a Juventud Antoniana de Salta en uno de los partidos correspondientes a la 29ª fecha del torneo Federal A, Zona B. El encuentro en el estadio de la Av. Belgrano de la vecina ciudad será arbitrado por Guillermo González, de Resistencia.

El Bicho Verde viene de caer en Misiones ante Crucero del Norte y necesita hacerse fuerte de local en su cruzada por mantenerse en la categoría. En la semana tuvo una satisfacción clasificándose a los cuartos de final de la Copa Santa Fe, en que enfrentará a 9 de Julio, pero indudablemente su principal objetivo pasa por el Federal.

Recordemos que el Bicho Verde tiene 23 puntos y está zafando con lo justo por el momento, ya que estarían descendiendo Atlético Paraná con 22 y Juventud de Gualeguaychú con 19. Ayer Juventud perdió 2 a 0 ante San Martín, en Formosa.

Este domingo también jugarán: a las 11 Gimnasia y Tiro de Salta vs. Crucero del Norte y DEPRO vs. Boca Unidos de Corrientes; a las 15 Defensores de Villa Ramallo vs. Racing de Córdoba, y a las 20 Atlético Paraná vs. Sp. Las Parejas. Libre: Sarmiento de Resistencia.