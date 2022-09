CRAR empató en Rosario ante Universitario

CRAR se trajo dos puntos de Rosario este sábado, al igualar en 15 con Universitario en uno de los partidos de la segunda fecha de la Reclasificación A del Torneo Regional del Litoral. Fue un buen resultado para la escuadra de Quique López Durando, tomando como referencia que el rival viene del nivel superior y el partido se disputó en su cancha. Al cabo del primer tiempo se imponía el Verde por 8 a 3.

Los puntos del conjunto rafaelino fueron a través de dos tries, apoyados por Manuel Mandrille y Ricardo Brown, un penal y una conversión de Pablo Villar.

El Head Coach Quique López Durando dispuso el siguiente quince inicial: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Gabriel Morales; Mariano Ferrero (c) y Juan C. Karlen; Manuel Mandrille, Ignacio Sapino y Facundo Aimo; Esteban Appo y Pablo Villar; Ricardo Brown, Santiago Albrecht, Leonardo Sabellotti, Mateo Villar; Santiago Kerstens.

En cuanto a los demás encuentros de la previa, el plantel superior rafaelino tuvo la satisfacción del triunfo en pre-reserva por 31 a 29, mientras que la reserva cayó ajustadamente por 32 a 21.

En otros resultados de la jornada de los partidos principales, Alma Juniors de Esperanza se impuso a Logaritmo de Rosario por 11 a 5; Los Caranchos de Rosario hizo lo propio ante Provincial por 57 a 21 y Rowing de Paraná derrotó en la capital entrerriana a Jockey de Venado Tuerto por 41 a 28.

Las posiciones quedaron así: Rowing 10 puntos; Los Caranchos 9; Universitario (R) 7; CRAR 6; Alma Juniors 4; Jockey 3; Provincial y Logaritmo 0.

La próxima fecha (3ª) tendrá estos partidos: Provincial vs. Alma Jrs; CRAR vs. Rowing; Caranchos vs. Universitario de Rosario y Jockey (VT) vs. Logaritmo.