Swiatek campeona y juegan la final masculina del US Open

La polaca Iga Swiatek conquistó este sábado el primer Abierto de Estados Unidos de su carrera, al imponerse en la final por 6-2 y 7-6(5) a la tunecina Ons Jabeur en una hora y 53 minutos. Swiatek celebró el segundo 'grande' en el último año, tras el Roland Garros de 2021, y el tercero de su carrera, pues también ganó el Abierto francés en 2020. En total, lleva siete trofeos en su extraordinario 2022.

La jugadora europea, la primera de su país en conquistar el Abierto de Estados Unidos, superó con autoridad a Jabeur y lleva diez victorias de diez en las finales, todas sin ceder set alguno. Volvió a dar un disgusto a Jabeur, a la que doblegó por tercera vez en cinco enfrentamientos, una de ellas este mismo año en la final del WTA 1.000 de Roma.



DEFINEN ALCARAZ Y RUUD

El español Carlos Alcaraz y el noruego Casper Ruud definirán este domingo, desde las 17, el título del US Open, último Grand Slam del año, en una final que también pondrá en juego el número 1 del ranking mundial, resignado en Nueva York por el ruso Daniil Medvedev. La emocionante pulseada en Flushing Meadows enfrentará a dos tenistas de la nueva generación que irán en busca de su primer título de la serie grande con un premio extra que no estaba en los planes al momento de iniciarse el torneo hace dos semanas.

Las eliminaciones de Medvedev y el español Rafael Nadal (3º) en octavos de final, combinadas con la ausencia del alemán Alexander Zverev (2º), pavimentaron la ruta para el arribo de un nuevo habitante en la cima del escalafón.

Con 19 años, el murciano Alcaraz (4º) puede convertirse en el jugador más joven de la historia en alcanzar el número 1 y en el jugador de menor edad en ganar el US Open desde que el estadounidense Pete Sampras lo consiguió, también con 19, en 1990.

Alcaraz, ganador de cuatro títulos esta temporada, entre ellos los Masters de Miami y Madrid, avanzó a la final después de eliminar al último representante local, Frances Tiafoe, en un excitante partido con el siguiente marcador: 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 6-7 (5/7) y 6-3. Ruud (7º), de 23 años, dos veces campeón del Argentina Open (2020 y 2022), le ganó la otra semifinal al ruso Karen Khachanov (31º) por 7-6 (7-5), 6-2, 5-7 y 6-2 y se clasificó para su segunda definición de Grand Slam tras perder esta temporada con Nadal en Roland Garros.