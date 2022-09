Carlos III asumió como nuevo Rey de Inglaterra

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Carlos III se convirtió de manera oficial en el nuevo rey de Inglaterra tras la muerte de su madre, Isabel II.

En una ceremonia solemne realizada en el Palacio de St James, en Londres, el Consejo de Ascensión proclamó al nuevo soberano, que con 73 años inicia una nueva era en un Reino Unido que afronta la separación con la Unión Europea, los deseos de independencia de Irlanda del Norte y Escocia y un clima de máxima tensión por la guerra en Ucrania y el impacto económico.

El Consejo de Ascensión lo integran los miembros de la familia real y 200 figuras relevantes de la sociedad y la política. Entre los asistentes, en primera fila, estaban seis ex primeros ministros: Tony Blair, Boris Johnson, Gordon Brown, David Cameron y Theresa May.

A su turno, Carlos III brindó una breve intervención desde el Salón del Trono, en la que enalteció la figura de su madre y ha dicho ser "consciente" de los "deberes y pesadas responsabilidades" que conlleva la Corona.

"Para todos nosotros como familia, como para este Reino y la más amplia familia de naciones de la que forma parte, mi madre dio un ejemplo de amor de por vida y de servicio desinteresado. Su reinado fue inigualable en su duración, su dedicación y su devoción. Incluso mientras nos afligimos, damos gracias por esta vida tan fiel", sostuvo el nuevo monarca durante el simbólico ritual de traspaso de poderes.

Y añadió: "Al asumir estas responsabilidades, me esforzaré por seguir el inspirador ejemplo que se me ha dado en la defensa del Gobierno constitucional y por buscar la paz, la armonía y la prosperidad de los pueblos de estas islas y de los reinos y territorios de la Commonwealth en todo el mundo". .

El soberano leyó además un juramento de lealtad a la nación, que firmó posteriormente y emitió su primera orden: el día del funeral de la Reina -lunes 19 de septiembre- será declarado festivo nacional.

La proclamación ha sido rubricada por el príncipe Guillermo, el nuevo heredero; por la reina consorte, Camila; y por otros testigos del momento histórico, como la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon.

A lo largo de este sábado, el flamante monarca realizó audiencias en el Palacio de Buckingham. En primer lugar, recibió al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y a continuación a la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss -con quien se encontró por primera vez- y su Gabinete de ministros. Después fue el turno de la oposición, liderada por el laborista, Keir Starmer.

Para culminar esta histórica jornada para el Reino Unido, Carlos III recibió en privado al deán de Westminster, David Hoyle.