Perotti destacó la actualidad industrial de Santa Fe y pidió "trabajar juntos"

"Es muy importante lo que ustedes hacen. En un momento de incertidumbre, como se vivió en la pandemia, lo que pudimos hacer juntos para no detener el nivel de actividad es lo que permitió que esta provincia prácticamente no se detenga", afirmó ayer el gobernador, Omar Perotti, en el discurso de cierre de la celebración por el Día de la Industria que se realizó en un colmado salón principal de la Sociedad Rural con la organización conjunta de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR).

El mandatario provincial, que se define como "productivista", jugó de local ante más de 700 empresarios de la Provincia. Llegó cerca de las 13 justo cuando también arribaban al predio ruralista el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José De Mendiguren -por la mañana visitó la sede de SanCor Seguros en Sunchales- y el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja y una amplia comitiva de dirigentes de la entidad.

“En los momentos de incertidumbre teníamos la responsabilidad de transmitir certezas. Certezas en que íbamos a poner lo mejor para cuidar a nuestra gente y que íbamos a estar a la par para la recuperación. Nación en ese momento nos permitió el resguardo de recursos y mantener la nómina salarial. Era una señal que queríamos aprovecharla plenamente como provincia y lo decíamos en ese momento: lo que Santa Fe recibe, lo potencia y lo devuelve multiplicado. Hoy, esta provincia lidera los indicadores de producción, de inversión y de trabajo registrado. Por eso les digo muchas gracias”, sostuvo el gobernador, quien encabezó una amplia delegación de funcionarios provinciales, entre ellos dos de los ministros rafaelinos, Marcos Corach de Gestión Pública y Daniel Costamagna, de Producción.

Ante la problemática que genera la escasez de dólares en el ingreso de insumos importados al país, Perotti dijo que respaldará a las empresas. "Vamos a acompañar los pedidos de nuestras industrias de importaciones, que nos permitan terminar un producto para que se exporte y genere dólares, porque la provincia y sus empresas han demostrado que ese es el camino: sumar y ganar mercados", subrayó el Gobernador, el último orador del encuentro. Previamente pronunciaron sus mensajes el presidente del CCIRR, Diego Castro, el intendente, Luis Castellano, el titular de la FISFE, Víctor Sarmiento, Funes de Rioja y De Mendiguren.

Más adelante, Perotti destacó que "estamos sacando al exterior el trabajo de nuestra gente, lo que nos ha permitido que la provincia de Santa Fe supere el 23% del total de las exportaciones nacionales". Y en tiempos donde la polarización marca desencuentros en la política, instó a tirar todos para el mismo lado. "Si trabajamos juntos estos son los resultados y queremos que esta matriz de producción, de coordinar las acciones y trabajar juntos sea la que contagie a todo el país", expresó.

"Tenemos la capacidad y talento de nuestra gente, nuestro sector científico tecnológico, que tiene un potencial enorme y mucho mayor vínculo con cada uno de ustedes y, particularmente, con este desafío, felicito a los jóvenes. Allí tenemos un activo enorme. Por eso hemos generado un fondo que llamamos SF500, para acompañar y generar 500 startups para los próximos años en la provincia de Santa Fe", dijo el Gobernador al resaltar una de las medidas impulsadas en su gestión para respaldar la producción. .

En el tramo final de un discurso de 25 minutos, remarcó que "la industria 4.0 no es una parte de la economía digital, la economía hoy es digital, por lo cual, nosotros necesitamos que esa incorporación de tecnología, que va generando puestos de trabajo nuevos, necesita la posibilidad de incorporar capacidades a quienes hoy no las tienen para seguir manteniéndoos en cada una de sus empresas. Este es un desafío común. Si nosotros conseguimos eso, vamos a tener empresas plenamente competitivas".

Finalmente, un Perotti en zona de confort -con una Provincia que muestra indicadores muy positivos de la actividad económica y el empleo- afirmó que "la ventaja del conocimiento, la ciencia y la tecnología, y del aprovechamiento de nuestras materias primas para transformar en valor agregado, son las cosas que nos hacen ver un futuro muy diferente, más allá de las dificultades coyunturales que tenemos".

La celebración del Día de la Industria de FISFE se llevó a cabo en Rafaela en adhesión al 90 aniversario del CCIRR, que se cumplirá en diciembre. Hubo discursos críticos con el Gobierno de Cambiemos que lideró Mauricio Macri, como el del propio Sarmiento quien fue más sutil, o el de De Mendiguren que fue más político, sin autocrítica y con cuestionamientos incluso para los productores agropecuarios -más allá de que reconoció ser uno de ellos ya que se dedica a la ganadería en sus campos de la provincia de Buenos Aires-.

Al final, tanto Sarmiento como Castro destacaron los equipos de FISFE y del CCIRR por la óptima organización de un encuentro con más de 700 personas, en el que hubo discursos y entregas de más de una veintena de premios al Mérito Industrial.