De Mendiguren: “La decisión política es de sostener el nivel de actividad”

“En tiempo de la pandemia la decisión política del Gobierno fue que nosotros no nos cayéramos, había que planchar las tasas, se hizo; había que dar moratorias, las que hiciera falta; había que postergar los vencimientos de los plazos en los bancos, los tuvimos y hasta se nos ayudó a pagar los sueldos. Nunca se nos hubiera ocurrido pedir semejante cosa. Lo digo como textil, como industrial, acudí al rescate más grande que tenga memoria del sector político al sector PyMe”, reseñó José de Mendiguren.

“Por supuesto que esto tuvo una contracara. Un gobierno que no tenía reservas y los déficit que se recibieron terminaron, lógicamente, en emisión”, sinceró.

“Miren lo que le pasó a Estados Unidos, sin inflación sin pobreza y no dejó caer el nivel de actividad económica y padece la mayor inflación desde la segunda guerra mundial, la quintuplicó”.

“El Gobierno hizo lo mismo y ahora tenemos 3 puntos más de inflación, pero 50.000 de nosotros (industriales) estamos vivos. ¿Cómo hubiéramos crecido al 10% si no hubiera existido todo ese nivel de asistencia?”.

Después, el Secretario se adentró en las estadísticas para indicar que “la industria cerró el primer semestre con un nivel de actividad desde el 2016. El INDEC acaba de registrar un nivel de la capacidad instalada casi del 70%, de las más altas de los últimos años. En cuanto al empleo, la industria lleva 26 meses consecutivos de creación de empleo registrado. En junio se crearon 7.200 empleos formales en la industria”.



¿SOMOS MASOQUISTAS?

“Esto no quiere decir que no tengamos problemas, los tenemos con los insumos. La verdad es que los dólares que tenemos no nos alcanzan para mantener el nivel de actividad. No lo vamos a negar, la cuestión es que analicemos si este es un problema coyuntural o es estructural. ¿Por qué nos faltan los dólares si el país el año pasado tuvo récord en su balanza comercial y este año vamos a una cifra de entre 12 y 13 mil millones? Y acá tenemos que reconocer que el año pasado no cuidamos como debíamos este saldo como también es cierto que con un crecimiento del sector tan fuerte, como fue el 10,5%, consumimos más dólares que los que consumíamos cuando no había crecimiento. También es cierto que muchos se sobre stockearon ante la campaña devaluadora que nos atormentaba días tras día y anticiparon importaciones. Es lícito, pero también hubo un montón de operaciones ilícitas, triangulaciones a través de Estados Unidos, que están detectadas y las estamos atacando, por muchos miles de millones de dólares. “También a partir de septiembre vamos a recuperar dólares al disminuir las importaciones de energía”.

“Si los empresarios PyMes hicimos el esfuerzo en 2020 y 2021 y recibimos la ayuda del Gobierno ¿ahora somos masoquistas para soltarle la mano y negarlos ahora?”

“La decisión política es de sostener el nivel de actividad, la decisión política es ir a un país que se encamine al desarrollo. Además, estoy convencido y no lo hago de ‘optimudo sino de un tipo que mira la realidad todos los días, que estamos a un paso de poder encarar el camino del desarrollo que a la Argentina se le negó siempre”.