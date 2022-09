El León goleó a Talleres

Anoche tuvo continuidad la fecha 11 del torneo Clausura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con la goleada como visitante de 9 de Julio ante Talleres de María Juana por 5 a 2.

Los goles para la victoria Juliense fueron anotados por Ibáñez (22m PT y 41m PT), Gastón Monserrat (7m ST y 35m ST) y Maximiliano Aguilar (9m ST). Para el local anotaron Nicolás Arias, de penal (30m PT) y Nicolás Sarría (43m ST). En Reserva fue 1 a 1.



ASÍ SIGUE LA FECHA. Sábado 10/09: 16.00hs Libertad vs Brown (SV) (Ariel Gorlino). Domingo 11/09: 11.30hs Atlético de Rafaela vs Dep. Tacural (Leandro Aragno), 14.30hs Ben Hur vs Dep. Aldao (Rodrigo Pérez); 15.30hs Dep. Ramona vs Ferrocarril del Estado (Mauro Cardozo).



Las posiciones: Ben Hur 26 puntos; 9 de Julio 24; Ferrocarril del Estado 18; Quilmes 18; Sportivo Norte 16; Atlético Rafaela 15; Dep. Aldao 15; Brown 14; Dep. Ramona 14; Peñarol 14; Libertad 13; Tacural, Florida y Argentino de Vila 12; Unión 12; Atlético (MJ) 12; Bochazo 8 y Talleres 4.