El ministro es el "James Baker argentino"

Houston, (Enviada especial de NA). - Mark Jones es profesor de Ciencias Políticas en el Baker Institute, de la Universidad de Rice, y fue el presentador del ministro de Economía, Sergio Massa, ante referentes de la petroleras más importantes de Houston, en el marco de la gira por Estados Unidos del funcionario argentino.

En ese contexto, Jones mencionó a Massa como el "James Baker argentino". El profesor es un estudioso de la Argentina y un conocido desde hace 30 años de Massa e incluso también hincha de Tigre. Lo eligió por su rol de articulador y su cercanía lo llevó a comparar al ministro argentino con el ex secretario de Estado norteamericano James Baker. Fue secretario general de la Presidencia de los mandatarios Ronald Reagan y George H. W. Bush, y además ministro del Tesoro de Reagan y canciller de Bush padre.

"Fue jefe de campaña de tres presidentes y el abogado electoral de un cuarto presidente cuando se debatía el empate técnico entre Al Gore y George W. Bush que se decidía en tribunales", recordó Jones. Además señaló que durante las administraciones de Reagan y Bush padre, Baker era un "funcionario que funcionaba, quizá quien funcionaba mejor que todos los demás".

"Baker sabía llegar a los consensos y compromisos en una época política en la que el compromiso no era una palabra sucia (rendimiento sí, compromiso no), como a veces suele ser hoy en día tanto en la política yanqui como en la Argentina, países donde la grieta es cada vez más ancha y peligro", acotó.

"Baker hacía los acuerdos cuando, para el bien del país, los acuerdos tenían que hacer sí o sí, y Braker es un hombre que ama su patria. En fin, se dice de Baker que él era el hombre que hacía que Washington D.C. funcionara. Incluso hicieron un documental con este título: James Baker: the man who made Washigton work", continuó.

Finalmente, comentó: "La Argentina es un país hermoso, con una población altamente calificada y recursos naturales abundantes. Pero está en una situación de crisis. Lo que le hace falta a la Argentina hoy en día es su propio James Baker. Alguien que puede tender puentes, no destruirlos. Alguien que resuelve conflictos, no arma líos. Alguien que puede hablar con todo el arco político, económico y social". (NA)